Quelles sont les activités à prévoir à Lille cet hiver

Alors que les vacances approchent à grand pas, ou même pour profiter le temps d’un week-end, les activités misent en place à Lille sont nombreuses. Marché de Noël, visite des illuminations, concerts ambulants et escape game à Lille sont autant d’activités qui émerveilleront vos enfants et vos proches. Les animations sont également nombreuses au détour du parc Lille Neige.

Une sortie en famille avec un escape game à Lille

Chaque jour de la semaine, du week-end et des vacances scolaires, les escape games à Lille vous ouvrent leurs portes dans des univers aussi insolites que ludiques. L’esprit d’équipe est la source sûre de votre réussite comme vous l’indiquera Blog-Corporate. Pour les fans de séries télévisées, il est des parcours ingénieux tels que Prison Break, où rassurez-vous, l’on ne vous demandera pas de vous faire tatouer l’ensemble du dos.

Plusieurs animations sous forme de labyrinthes s’organisent dans la métropole des Hauts de France. Avec un escape game à Lille, vous ne prenez pas simplement part à une aventure. Vous partez à la conquête de la ville, de ses lieux les plus secrets, d’une Histoire partagée et d’un moment de retrouvailles et de cohésion avec votre famille et vos proches. De 2 à 10 joueurs, une partie d’escape game à Lille peut durer entre 30 minutes et un peu moins d’1h30. Tout ce qui compte, ce n’est pas le temps que vous y passerez, mais la passion partagée pour se sortir des situations les plus délicates. Alors, prêts pour un escape game à Lille ?

Le parcours Lille Neige

La neige arrive sur tout le front Nord de la France ? Cela tombe bien, avec les animations telles qu’un escape game à Lille, vous pourrez être au chaud tout en vous amusant.

Mais pour les plus téméraires, les moins refroidis par les aventures d’un escape game à Lille, les animations battent également leur plein avec tout le parcours touristique Lille Neige. Sur la place faisant front à l’Hôtel de Ville, plusieurs installations vous émerveilleront. Une patinoire, plusieurs pistes de luge (pour enfants), les structures gonflables ou encore les spectacles éphémères prennent place. Un petit avant goût de vacances avant l’heure ? Tous les week-ends, venaient profiter d’une entrée libre à Lille Neige avant de chausser les patins pour moins de 4€ la location.

Marché, musique et illuminations

Escape game à Lille, parcours imprégné de l’hiver et installations pour enfants, la métropole du Nord a vu grand avant d’embarquer pour une nouvelle décennie. Et comme l’on ne sait jamais vraiment de quoi demain sera fait, il est grand temps de se créer quelques souvenirs dans les rues pavées de la vieille ville. Le marché de Noël est l’attraction phare comme dans toutes villes de France. Avec près d’une centaine d’exposants, vous trouverez potentiellement un dernier cadeau avant de le poser sous le sapin… Ou plutôt de le confier au vieux monsieur en rouge.

Un petit verre de vin rouge, toujours avec modération, pourra également vous être servi avant d’arpenter les rues de Lille illuminées par plus de 1 600 décorations alimentées. De 17h jusqu’à minuit passé, ces quelques chandelles et autres lumières viennent éclairer vos pas, les façades ancestrales de Lille ou vous conduire jusqu’au Palais Rihour, où des projections animées seront également à découvrir. Le Théâtre Sébastopol est également rhabillé pour l’Hiver avec quelques projections scéniques qui mettront en avant la magie de Noël et l’Histoire de ce lieu emblématique de découvertes culturelles.