Depuis leur apparition en 2010, date où ils sont devenus légaux, les paris sportifs en ligne se sont attelés à attirer de plus en plus de personnes et ils y sont parvenus. Ces derniers temps, le nombre de parieurs et le montant des paris ont connu une hausse impressionnante. Dans cet article, nous vous parlons des paris sportifs en ligne, et de comment ils ont la cote.

Les paris sportifs en ligne, des origines à ce jour

Lorsque les paris sportifs en ligne sont apparus au début des années 2000, ils étaient reniés et très peu de personnes y avaient recours. Petit à petit, le nombre de personnes qui adoptaient cette pratique a augmenté mettant en évidence la nécessité pour les pays de les contrôler à défaut de pouvoir les faire disparaitre.

C’est ainsi qu’en 2010, les paris sportifs en ligne sont devenus légaux, mais régis par des règlementations strictes. Entre 2010 et aujourd’hui, le secteur a connu des hauts et des bas. Mais aujourd’hui, elle semble se porter comme un charme et a la cote. En effet, selon une étude réalisée par l’Autorité de régulation des jeux en ligne Arjel, le montant des paris réalisés au cours de l’année 2017 dépasse largement les 2 milliards d’euros. En outre, le nombre de parieurs au cours de ladite année aurait connu une hausse de 23 % par rapport à l’année 2016. Ainsi, les paris sportifs en ligne viennent d’atteindre un niveau très élevé et sont de plus en plus appréciés par la population.

Comment se déroulent les paris sportifs en ligne

Les paris sportifs sont ouverts à tous types de personnes à condition que celles-ci aient atteint la majorité. Pour faire des paris sportifs en ligne, il suffit de se rendre sur l’un des sites de paris sportifs pour s’inscrire et lancer son pari. Attention toutefois dans le choix des sites ; il est important de s’assurer que le site choisi est agréé Arjel comme c’est le cas pour le site Unibet paris en ligne.

Il faut également tenir compte des cotes et des montants à parier pour choisir son site. L’inscription sur un site nécessite l’envoi d’une pièce d’identité et d’autres documents importants. Une fois l’inscription faite, il faut indiquer le montant de son pari et le type de pari que l’on veut effectuer. On peut, en effet, parier sur la victoire d’une équipe ou parier sur le nombre de buts que marquera une équipe, le score à chaque mi-temps, et bien d’autres. Il est possible de faire son pari sur le football, le rugby, le tennis, ou tout autre sport dont on est passionné. Il faut ensuite, simplement patienter pour voir si on gagne ou pas.

Les notions à connaitre sur les paris sportifs en ligne

Pour faire des paris sportifs en ligne, on se base souvent sur les cotes des sites. Les gains remportés dépendent des cotes de chaque site. Plus la cote d’un site est élevée, plus le montant empoché l’est également. Pour connaitre ce montant, il faut multiplier sa mise de départ par la cote du site. Pour augmenter ses chances, il est recommandé de s’inscrire sur plusieurs sites à la fois. Lors des premiers paris sur les sites, des bonus sont offerts. Il peut s’agir de la récupération de ses gains que le pari soit gagné ou pas.

Les avantages des paris sportifs en ligne

Pour faire des paris sportifs en ligne, il n’est pas nécessaire de se déplacer de chez soi. En outre, on a la possibilité de suivre les matchs en direct sur les sites et de parier pendant leur déroulement. Le montant minimum des paris n’est pas très élevé et les paris en ligne constituent un bon moyen de vivre intensément chaque sport et de se faire de l’argent. Avec les paris en ligne, on n’a pas l’impression que l’on sera jugé.

Les facteurs qui favorisent la prolifération des paris en ligne

L’étude réalisée par l’Arjel a révélé que plus de la moitié de la population faisait des paris sportifs en ligne (environ 9 personnes sur 10). L’échantillon de cette population comprend les jeunes et les adultes. Si autrefois, les gens étaient méfiants en ce qui concerne le pari sportif en ligne, aujourd’hui ce n’est plus le cas. De plus en plus de personnes en découvrent les avantages et ont du mal à s’arrêter dès qu’ils ont commencé, car ces paris sont très addictifs. En outre, les évènements sportifs programmés sur chaque année, et les dispositions prises par les sites sont très attractives. Par ailleurs, plus on gagne et moins on a envie de renoncer ; or sur internet, les techniques pour faire des paris gagnants sont souvent partagés au grand public.

Les paris sportifs en ligne ont la cote, car ils permettent des montées d’adrénalines fortes ; ils sont légaux ; faciles ; et offrent de nombreux avantages. Rejoignez les millions de parieurs à travers le monde pour vivre des expériences exceptionnelles.