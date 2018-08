Home » Maison Quelle serrure choisir pour lutter contre le cambriolage ? Maison Quelle serrure choisir pour lutter contre le cambriolage ?

Il ne se passe plus une journée sans qu’on entende parler de cambriolage. La criminalité gagne du terrain faisant naître au sein de chaque habitation un sentiment d’effroi. Face à la recrudescence des effractions, il faut redoubler de vigilance. Afin de se protéger des intrusions, il est nécessaire de faire le tour du propriétaire pour repérer les points d’accès du domicile. Il convient aussi de s’équiper d’installations de sécurité ou de les mettre aux goûts du jour. Cette opération passe par le choix de sa serrure.

La serrure anti-vol, un choix judicieux :

Peu importe la qualité de sa porte, avoir une serrure de haute sécurité est une nécessité. La serrure anti-vol, comme son nom l’indique, est une serrure sécuritaire qui vise à empêcher votre habitation d’être victime d’intrusion. Elle offre plus de résistance face aux tentatives d’effractions. Elle répond aux normes de la certification A2P.

Cette dernière a été mise en place par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). Cet organisme indépendant et reconnu d’utilité publique étudie et teste le niveau de sécurité des serrures. Si la serrure résiste aux différents tests pour tenter de la forcer elle obtient alors une certification A2P. Installer une serrure certifiée A2P est un gage de sécurité.

Le choix d’une serrure anti-vol

En vue de garantir au mieux sa sécurité, il faut choisir parmi une large gamme de serrures anti-vol celle qui vous conviendra le mieux. Parmi les critères d’éligibilité figurent l’ancienneté et/ou l’expérience. Les consommateurs se tournent vers une marque soit parce qu’elle est vétéran dans le domaine, soit parce qu’elle a fait ses preuves. Pour un domicile parfaitement protégé, il faut allier l’un des critères précédents à la certification de la serrure. Le label A2P classe ses serrures selon leurs nombres d’étoile.

Les serrures « 1 étoile » sont celles dont le niveau de résistance à l’effraction est compris entre 5 et 10 minutes. Celles de 2 étoiles, correspondent à 10 à 15 minutes de résistance. Quant à celles de 3 étoiles, leur niveau de résistance est évalué à plus de 15 minutes. Il existe aussi d’autres types de serrures notamment la serrure à goupilles idéale pour la sécurisation d’une boutique ou encore la serrure tubulaire pour les boites aux lettres par exemple. Pour la sécurisation des portes d’entrée, le choix se porte sur la serrure électrique. Quant aux entreprises, elles ont généralement recours à une serrure high tech telle que la serrure biométrique.