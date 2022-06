Quelle montre choisir en fonction de votre style ?

Une montre, c'est bien plus qu'un simple équipement qui vous donne l'heure. Aujourd'hui, elle intègre les accessoires de mode, comme un bijou, pour compléter vos tenues au quotidien. D'ailleurs, elle se décline en différents modèles suivant son style de conception. De ce fait, vous pourrez l'accorder à votre code vestimentaire ou même à votre personnalité. Dans cet article, nous passons donc en revue les différents styles de montre à viser pour affiner votre choix.

Une montre pour un style original

Si vous aimez vous démarquer avec un effet « waouh », privilégiez les montres originales. Elles ont tout d'un modèle classique avec une touche inattendue qui leur permet de sortir de l'ordinaire. Elles se déclinent sous différents designs arborant leur singularité avec extravagance.

Sur des tenues basiques, les montres au style original relèvent bien le look avec un bonus de créativité au poignet. Une montre peut signer son originalité avec des motifs peu communs, c'est le cas des modèles à thème. Certains d'entre eux sont assez enfantins, mais tout dépend de vos préférences.

Si vous aimez les signatures assez insolentes et rock'n roll, vous disposez d'une large gamme de montres Zadig et Voltaire décorées de tête-de-mort, avec des incrustations en cristaux. Ce mélange haut en contraste fait toute l'originalité de ces accessoires.

En termes d'originalité, vous pouvez également trouver des montres avec des bracelets atypiques. Ces derniers sont parfois conçus en tissus, comme dans les montres de la marque Rich Gone Broke, ou dans d'autres matières peu communes comme le bois. Si vous êtes plutôt nature, les modèles Olivia Burton vous offrent des incrustations 3D inspirées de la faune et de la flore dans votre accessoire préféré.

Le choix d'une montre pour un style sportif

Vous êtes plutôt sportwear, avec un jogging et des baskets aux pieds ? Le style de votre montre devra suivre le même code pour éviter les incohérences dans le visuel. Il est hors de question que vous portiez un modèle en métal précieux ou en cuir avec cet ensemble plutôt décontracté.

Dans un style sportif, la montre à intégrer se devra d'être à la fois légère et résistante. Le principal matériau qui puisse répondre à ces conditions, c'est bien le plastique ou le caoutchouc. Il est essentiel que le bracelet et le cadran puissent vous apporter beaucoup de confort, même dans les conditions les plus rudes. Par ailleurs, une montre au style sportif est idéalement un modèle à quartz. Ce dernier est plus résistant et surtout abordable dans son prix.

Parmi les marques à privilégier, vous avez Swatch. Elle séduit par ses prix doux sans dénoter sur la qualité des conceptions et leur design. Entre autres, le Swatch Red Track surprend par sa couleur attrayante. Vous pouvez toujours opter pour une autre teinte si vous préférez les modèles discrets. Une autre marque qui vous plaira à coup sûr, c'est Casio. Son modèle G-Shock représente la sportivité avec brio, avec une touche de technologie et plus de robustesse. Par ailleurs, le modèle Tag Heurer Carrera Calibre 16 fait honneur à sa source d'inspiration, la course automobile, grâce à un jeu de textures sur le cadran et un bracelet en caoutchouc confortable même en cas de sueur.

Une montre de plongée pour un style marin

La laine, la maille, les couleurs foncées… autant de codes caractéristiques du style marin. Ils sont bien valorisés par une montre de plongée. Elle se démarque, d'une part, par son étanchéité à une profondeur de 100 m, sa lisibilité à toute épreuve, ainsi que sa résistance magnétique et physique.

D'autre part, une montre au style marin est conçue pour tenir tête à vos tenues aux manches épaisses. Au lieu de disparaître sous le textile, elle sait se faire voir avec style.

Si vous affectionnez particulièrement ce style, la marque Seiko a de quoi vous satisfaire. Le modèle qui se démarque le plus est la Prospex. Elle dispose d'un boîtier en carapace de tortue. Avec un diamètre de 44 m, elle se valorise elle-même. Ce modèle se démarque aussi par son design atypique.

Une montre chic pour un style élégant

Avec une tenue chic et formelle, on optera plus pour une montre habillée. Cependant, avec l'évolution des tendances, celle-ci se porte désormais même dans un look décontracté. L'ensemble fonctionne bien, sans créer de décadences. C'est le cas de le dire puisque la mode se réinvente en autorisant le mariage d'un smoking avec des baskets ou d'autres mélanges que nous n'aurions jamais pu imaginer être possibles.

Les montres habillées se démarquaient auparavant par un bracelet fin en cuir de vache ou de crocodile. Actuellement, elles admettent d'autres matières comme l'acier inoxydable. Elles offrent un design assez simple, sans trop de décors pour révéler son élégance. C'est ainsi dans leur minimalisme que ces montres affirment leur style. Ce modèle est aussi apprécié pour sa polyvalence, entre modestie et sophistication.

Pour sublimer vos tenues élégantes, la montre Timex Marlin est un modèle habillé, de type vintage. Elle est dotée d'un mouvement mécanique à l'ancienne. Une autre marque à cibler, c'est Tissot, avec le modèle Heritage Visodate. Idéal pour les petits budgets, ce dernier est une option de choix avantageuse pour s'offrir de l'élégance au poignet. En outre, vous avez la Braun BN0211. Son design presque vide, agrémenté de marqueurs discrets, est ravivé par un trotteur de couleurs vives.

Quelle montre pour un style urbain ?

Si vous êtes plus pour la simplicité, les montres de type urbain sont une bonne idée de choix pour compléter votre look. Elles sont surtout dédiées à ceux et celles qui s'accordent sur un code vestimentaire sans prise de tête. Pour varier les styles, la mode urbaine se décline en différents thèmes :

le thème Coachella avec son esprit voyageur,

le thème bohème inspire à la liberté, l'art et l'aventure,

le thème City Vibe pour marquer l'agitation de la vie active en milieu urbain,

le thème streetwear aux inspirations hip-hop.

Pour ces différentes variantes du style urbain, la marque Bell et Ross vous offre un large choix de montres pour valoriser vos tenues. Le design fin et épuré de chaque modèle, ainsi que le choix des couleurs et des atouts de conception ont tout pour plaire.