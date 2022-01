Home » Finance Quelle est la meilleure cryptomonnaie sur laquelle investir en 2022 ? Finance Quelle est la meilleure cryptomonnaie sur laquelle investir en 2022 ?

Il existe de nombreuses cryptomonnaies. Selon le site internet CoinMarkCap il existe plus de 14 854 cryptomonnaies. Alors si vous vous posez la question : « Quelle est la meilleure cryptomonnaie ? » sachez qu’il n’y a pas de réponse unique à cette question.

Tout dépend des critères que vous recherchez dans une crypto-monnaie. Vous recherchez une crypto-monnaie avec une blockchain et un projet intéressant et innovant ? Ou bien cherchez-vous avant tout une crypto-monnaie qui puisse vous rapporter de l’argent ? Ces deux visions peuvent coexister.

Chaque trader a sa propre philosophie. De l’avis des spécialistes de bitcoinpro.ai, l’investissement est un moyen de promouvoir des projets réellement innovants. Pouvoir investir dans quelque chose que l’on aime et gagner de l’argent est un luxe que nous nous permettons lorsque nous en avons l’occasion.

Envie de devenir le roi des cryptomonnaies ? En lisant cet article, nous pouvons de donner des recommandations qui pourraient t’aider dans ce sens, mais la réussite dans le trading dépend de nombreux facteurs. Pour gagner beaucoup d’argent, il faut avoir le capital de départ. Un capital important peu aider, mais il n’est pas obligatoire. De plus, il faut savoir investir au bon moment. Les informations que nous vous donnons sont données de bonne foi et s’appuient sur notre expertise, cependant nous ne pouvons garantir aucun retour sur investissement. Nous ne pouvons pas donner de conseil d’investissement, si c’est que vous recherchez, contactez un professionnel agréé.

Dans cet article nous allons vous présenter des cryptomonnaies avec des projets intéressants, mais aussi des projets moins innovants, mais qui peuvent potentiellement rapporter gros. Il faut être réaliste, dans le monde des cryptomonnaies la technologie est importante, mais il est aussi intéressant d’investir dans des projets qui sont à la mode pour gagner de l’argent.

La cryptomonnaie incontournable : le bitcoin

Rien de très original ! La base lorsque vous souhaitez investir dans les cryptomonnaies est d’acheter des bitcoins. Tout trader de cryptomonnaies doit avoir des bitcoins. C’est la cryptomonnaie la plus sûre. Si vous investissez dans le bitcoin, vous investissez dans la Rolls-Royce des cryptomonnaies. Le bitcoin comporte l’avantage d’avoir une quantité limitée. Il ne peut y avoir que 21 millions de bitcoins minés au total. Cela signifie que l’inflation n’aura pas d’effet négatif sur sa valeur. Le bitcoin est une valeur rare et précieuse comme l’or et d’autres métaux précieux.

Le Binance Coin (BNB), la cryptomonnaie de la centralise décentralisée (DeFi)

Le binance coin est la cryptomonnaie de la plateforme Binance. Plus encore que l’Ethereum, nous poussons que cette cryptomonnaie a un grand avenir. Elle est soutenue par la plateforme Binance qui est la première plateforme de trading au monde. De plus, elle utilise le système de vérification de transaction Proof Of Stake (PoS) qui est plus moderne que la Proof Of Work (PoW) utilisée par le bitcoin. Le problème du système Proof Of Work (ou par Preuve de Travail) c’est qu’il est beaucoup moins efficace que le système Proof Of Stake (ou par Preuve d’enjeu) pour générer des transactions. Ce système permet de générer un plus grand nombre de transactions plus rapidement. Le réseau Ethereum, qui fonctionne par PoW était saturé à cause de la faible efficacité de sa blockchain. C’est pour cette raison qu’une deuxième couche a été développée pour le réseau Ethereum, il s’agit de l’Ethereum 2.0. Le système par preuve d’enjeu est aussi beaucoup plus écologique. Le système par Proof Of Work est extrêmement polluant. Il demande d’utiliser énormément d’énergies pour miner les cryptomonnaies. À titre d’exemple, le minage du bitcoin en 2021 a consommé autant d’électricité (en termes de Méga Watts) qu’un pays comme la Norvège.

La cryptomonnaie AVALANCHE (AVAX)

La cryptomonnaie AVAX a beaucoup gagnée de valeur ces derniers temps. Et cela devrait continuer, car c’est une blockchain avec un réel projet intéressant. Tout comme le BNB, l’AVAX fonctionne avec le système de vérification par Preuve d’enjeu. C’est l’une des cryptomonnaies les plus prometteuses. Elle possède une compatibilité avec la seconde couche de l’Ethereum (Ethereum 2.0). Cela signifie que des développeurs peuvent créer des applications sur la blockchain Avalanche et les utilisateurs pourront utiliser ces applications avec des Ethereums. L’avantage de Avalanche est que les transactions sont moins chères sur la blockchain et elles sont aussi plus rapides. Avalanche prétend être la blockchain qui permet de faire les transactions les plus rapides du secteur des cryptomonnaies. La blockchain possède aussi 8 milliards de dollars de TVL ce qui en fait la 5ᵉ TVL (Total Value Locked) mondiale.

Le Dogecoin, la cryptomonnaie tendance

Si vous souhaitez investir dans une cryptomonnaie tendance qui peut rapporter gros, alors vous pouvez investir dans le DOGECOIN. C’est la cryptomonnaie dont tout le monde parle. C’est aussi la cryptomonnaie favorite d’Elon Musk. Elle a connu une hausse spectaculaire de sa valeur. Les tweets de Elon Musk dans lesquels il faisait la promotion du Dogecoin ont participé à son succès incroyable. C’est une cryptomonnaie qui a une communauté très active et un marketing efficace. En fait, c’est la communauté Dogecoin qui assure elle-même le marketing de la cryptomonnaie sur twitter et sur les autres réseaux sociaux. Le Doge est un meme qui était connu depuis longtemps sur différents forums sur internet. Une photo d’un chien de race Shiba Inu apparait sur le token Dogecoin, le Shiba Inu est une race de chien japonais. Cette race de chien a énormément de succès sur la toile depuis longtemps déjà et les créateurs du dogecoin ont surfé sur cette vague pour faire le buzz et attirer une communauté. Le dogecoin ne possède pas vraiment de projet blockchain intéressant ou innovant. Son mode de fonctionnement repose sur la spéculation. Le dogecoin est parfois désigné de « shitcoins » par certains traders qui préfèrent les réels projets de développement de la blockchain, mais si vous l’achetez au bon moment, il peut s’agir d’une bonne option pour gagner de l’argent rapidement.