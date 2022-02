Home » Finance Comment obtenir un crédit à tous les coups ? Finance Comment obtenir un crédit à tous les coups ?

Faute de moyens immédiats pour financer un projet ou satisfaire vos besoins, vous pouvez être amenés à recourir au crédit qui n’est pas toujours facile à obtenir. Cependant, avec beaucoup de préparation et certaines petites astuces, vous pouvez être sûr d’obtenir votre crédit à tous les coups. Découvrez dans le présent article, quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté, chaque fois que vous êtes dans le besoin d’un crédit.

Opter pour un bon choix de crédit

Avant toute préparation, l’une des premières choses à faire pour voir son crédit accepté, est le choix de la bonne offre. En effet, les crédits sont nombreux et très variés, et chacun répond à des profils et besoins distincts. Certains peuvent ainsi présenter des conditions que vous ne pouvez pas remplir ou cocher.

A lire également : Gagner de l'argent sur Internet en 2018 : quelques pistes

Le mieux est donc de connaître à l’avance celles qui auront le plus de chance d’être demandées. Pour un besoin à la consommation par exemple, vous ne pouvez pas contracter un prêt qui demande le remboursement d’une grosse somme. Le crédit à la consommation est largement suffisant dans ces cas-là.

Présenter des garanties à la banque

Pour vous assurer de mettre toutes les chances de votre côté et rassurer le banquier de votre capacité à rembourser mensuellement le crédit, présenter des garanties est le meilleur moyen. Car personne n’acceptera remettre son argent tant qu’il n’a pas la certitude d’être remboursé. Ainsi, le crédit d’un montant conséquent par exemple, demande un apport personnel couvrant au moins 20% de la somme du crédit.

A lire aussi : Banque en ligne : l'utilisation de chèques est-elle possible ?

Cela prouve votre sérieux et votre implication non seulement dans le projet que vous souhaitez réaliser, mais aussi dans l’envie d’honorer votre futur engagement. En termes de garanties, vous pouvez apporter des cautions personnelles, des biens ou mettre en gage votre fonds de commerce, si vous êtes une entreprise.

Sécuriser votre situation personnelle en évitant de prendre des risques très importants doit être votre principal objectif. Voilà pourquoi vous devez éviter de proposer des garanties disproportionnées. La possibilité vous est aussi offerte de vous tourner vers les entreprises de cautionnement, pour éviter de mettre en jeu votre patrimoine.

Faire le tri des organismes de prêt

Outre les garanties, un autre moyen d’être sûr d’obtenir le crédit, consiste à faire le tri des organismes en sélectionnant ceux avec qui les emprunts sont plus faciles à décrocher. Il est bien sûr impossible d’être certain à 100% que vous aurez une réponse positive même si le profil de l’organisme correspond à vos attentes et critères d’éligibilité. Voilà pourquoi la solution suivante sera la constitution de plusieurs dossiers pour les déposer dans différentes banques.

Vous l’avez certainement compris, se focaliser sur une seule banque réduit vos chances d’obtenir le crédit. Car si les négociations ne se déroulent pas comme prévu, vous vous retrouverez sans crédit sachant qu’une demande peut prendre 1 mois ou plus pour être traitée. Voilà pourquoi il est important de déposer plusieurs dossiers, avec de bonnes chances d’être validés, dans différentes banques qui puissent répondre à votre besoin.

Surtout lorsque vous avez besoin de cette somme, le plus rapidement possible. Mais si vous n’avez jamais essayé l’expérience, un comparateur de crédit peut vous être d’une grande aide. Aussi, sachez que les banques n’ont pas le droit de communiquer entre elles sur ce genre d’informations. Donc, rassurez-vous elles ne sauront pas que vous avez effectué des demandes ailleurs.