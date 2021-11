Home » Actu Quelle est la langue la plus facile à apprendre ? Actu Quelle est la langue la plus facile à apprendre ?

Vous souhaitez apprendre une langue mais vous ne savez pas quelle langue choisir ? Voici nos idées concernant les langues les plus faciles à apprendre.

L’apprentissage d’une langue étrangère n’est pas toujours facile. Lorsque vous trouvez une langue difficile à apprendre, c’est parce qu’un certain nombre de facteurs vous empêchent de la mémoriser. Cela peut provenir de l’intersubjectivité des goûts, de notre type de mémoire ou de la méthode d’apprentissage.

Au contraire, plus un idiome est proche de sa langue maternelle, plus il est facile de le comprendre. Par exemple, on considère que pour un francophone, l’espagnol, l’italien, le portugais et le roumain sont plus faciles que l’allemand. Cela est dû au concept de similitude lexicale. Les langues romanes sont héritées du latin vulgaire tel qu’il est utilisé dans l’Empire romain. En conséquence, ils présentent de fortes similitudes, appelées similitudes lexicales. Ils utilisent le même alphabet, une conjugaison similaire ou un vocabulaire similaire… Ainsi, un Français aura besoin de moins d’heures pour apprendre l’espagnol que pour assimiler le japonais !

Vous souhaitez savoir quelle langue vous « coûtera » le moins de temps possible ? Voici notre liste des cinq langues les plus faciles à apprendre.

1. L’italien

Crédit photo : Shutterstock/Rosshelen

Vous souhaitez apprendre une langue ? Pourquoi ne pas commencer par l’italien ? Comparé au français, c’est l’italien qui remporte le prix des langues les plus faciles à apprendre. En fait, la langue de Dante présente une similitude lexicale de 89 % avec la langue française. Cela s’explique notamment par la proximité géographique de la Gaule avec l’Empire romain.

Le contexte lexical du français vient du latin pour une grande majorité de mots. Même sans prendre de cours d’italien, un francophone peut comprendre des phrases écrites simples. Avec un peu de formation, la parole orale devient rapidement compréhensible. En outre, l’italien a moins de formes verbales que le français.

Il faudrait en moyenne 600 heures pour apprendre l’italien.

espagnol Crédit photo : Shutterstock/Alliance

Comparé au français, l’espagnol présente une similitude lexicale de 75 %. L’Hispanie (ancienne Espagne) est restée très rapidement hors de l’Empire romain. Et la latinisation des peuples de la péninsule ibérique était moins importante que dans d’autres régions sous domination romaine. En outre, l’espagnol a été fortement influencé par la domination Germanique et arabe.

En conséquence, les différences grammaticales avec le français sont plus prononcées qu’avec l’italien. L’espagnol peut être parlé tel qu’il est écrit. Comme le français, il s’agit d’une langue romane appelée « SVO », suivant un ordre sujet-verbe-objet. Les deux systèmes de grammaire et de conjugaison sont donc similaires.

Il faudrait en moyenne 600 heures pour apprendre l’espagnol.

portugais

Le portugais est également l’une des langues les plus faciles à apprendre pour un francophone. C’est une langue héritée du latin vulgaire utilisé par les soldats, les colons et les marchands romains dans l’Antiquité. Avec l’effondrement de la Rome antique, le Portugal a été successivement occupé par les Wisigoths, les Sueves et les Maures. Mais les peuples qui se suivent conservent Culture romaine et adoptez les dialectes du latin parlé.

En fait, le portugais a conservé une racine latine en commun avec le français. Parmi ces influences, la langue conserve une proximité lexicale de 75 % avec le français. Tout comme l’espagnol, le portugais peut être facilement compris par écrit. Les deux alphabets sont similaires. De même, l’orthographe de nombreux mots est presque équivalente.

anglais

Saviez-vous que 70 % du lexique anglais était composé de mots d’origine normande et française ? En fait, apprendre une langue signifie aussi découvrir la vôtre.

Contrairement à ce que nous avons dit, l’anglais est l’une des langues les plus faciles à apprendre pour un francophone. Il faudrait 750 heures de travail pour apprendre à parler anglais. En fait, beaucoup de mots sont similaires au français. La principale difficulté de l’anglais est la prononciation. La conjugaison est plus simple que la conjugaison française. En outre, l’anglais n’a pas de sexe féminin. C’est le contexte qui permet de savoir si vous parlez un homme ou une femme.

allemand

L’allemand a trois genres grammaticaux (masculin, féminin, neutre) et chaque nom a un genre. La langue Goethe comporte quatre cas grammaticaux (nominatif, accusatif, datif, génitif), déterminés par l’ordre du mot dans une phrase. Cela rend l’apprentissage plus difficile. Cependant, la prononciation de l’allemand est phonétique : la langue se prononce telle qu’elle est lue.

De plus, de nombreux mots en allemand sont proches de l’anglais.

Bonne Aprendizaje !