Que savez-vous des sites de rencontre gay ? Actu Que savez-vous des sites de rencontre gay ?

L’Homme est un animal social avec le désir de partager ses passions et de parler de son quotidien à d’autres êtres humains comme lui. Homosexuel ou hétérosexuel, il a recours à plusieurs moyens. L’un d’entre eux est le site de rencontre. Les gays disposent eux aussi de leurs espaces d’échange virtuel qui rassemblent des Hommes qui éprouvent une attirance sexuelle pour une personne du même sexe. Un tel espace peut-il faire oublier le sentiment de solitude ? Peut-il permettre de faire des rencontres sérieuses ? Est-il fiable ? Voilà autant de questions qu’on peut se poser.

Pourquoi des sites de rencontre gay ?

L’homosexualité est un phénomène qui consiste pour un être humain à avoir des sentiments amoureux pour une personne du même sexe. Ce phénomène touche environ 2% de la population. Ce sont des êtres qui pour la plupart sont rejetés dans certaines traditions, car selon ces dernières, les gays, bisexuels ou transsexuels constituent une malédiction. Des chrétiens diront qu’au commencement Dieu a créé un homme et une femme, et non deux hommes ou deux femmes.

Cet état de choses crée une certaine restriction au niveau des homosexuels. Ceci amène le gay à se renfermer, à vivre tout seul et parfois à faire des dépressions. Pour pallier cette blessante solitude, des communautés virtuelles telles que chatgaynet.com ont vu le jour grâce à internet. Ces congrégations rassemblent des hommes et des femmes ayant les mêmes envies, les mêmes passions et vivant plus ou moins les mêmes réalités au quotidien. Les liens sont hissés de part et d’autre du globe.

Sites gays : pour quelles opportunités ?

Les espaces virtuels réservés aux échanges homosexuels offrent des avantages variés. L’élargissement du cercle social en est un. Ceci permet de faire de nouvelles rencontres afin d’échanger sur un projet ou de partager des moments ensemble. Les liens formés grâce à ces moyens de rencontre sont parfois très solides et peuvent déboucher sur un mariage ou une cohabitation.

Un autre avantage est celui de rencontrer des partenaires sexuels pour, soit juste une soirée ou des sorties périodiques. Cependant, la grande majorité visite les sites de rencontre dans l’optique de retrouver leur « moitié ». Bien qu’il existe une panoplie de plateformes de chat gay, très peu sont sérieux. Il faut donc une certaine prudence dans la fréquentation de ces espaces virtuels, car des individus mal intentionnés les utilisent pour arnaquer. Ceux-ci se cachent derrière de faux profils pour opérer.

En fait, il est préférable de se tourner vers des plateformes fiables comme le site femmes entre femmes. À cet effet, chaque gay doit se renseigner et faire ses propres investigations avant de se lancer. Ceci est important pour ne pas s’exposer sur la toile et laisser ses informations confidentielles entre de mauvaises mains. Il est aussi conseillé de demander l’avis de ses proches homosexuels avant de commencer.