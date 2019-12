Home » Santé Acné : comment ne plus avoir de boutons Santé Acné : comment ne plus avoir de boutons

L’acné, ou dermatose, est aujourd’hui reconnue comme étant une maladie de peau d’origine hormonale. En France, cette pathologie touche 9 adolescents sur 10 et deux femmes sur cinq mais se soigne relativement bien. Il est en effet possible de réguler l’équilibre dermique et les effets de la sécrétion de sébum grâce à des solutions nettoyantes (gel, lotion, etc.) Alors, comment ne plus avoir de boutons ? On vous dit tout sur l’acné et ses solutions !

Les symptômes courants de l’acné

Comment se manifeste l’acné ? Elle peut se développer par poussées de boutons sur le visage, dans le cou et parfois même dans le dos et sur le thorax. Rougeurs, points noirs, comédons, pustules, papules, nodules et kystes sont les signes les plus courants. Une poussée d’acné peut s’avérer douloureuse en fonction de votre sensibilité. Certains boutons sont notamment à traiter avec le plus grand soin pour éviter une infection.

Véritable handicap au quotidien, l’acné fait non seulement souffrir physiquement, mais peut aussi faire des ravages sociopsychologiques et rendre difficile la construction de l’estime de soi. Mais comment et pourquoi fait-on de l’acné ? Quelles sont les causes de cette maladie dermatologique très répandue ?

Ce qui provoque l’acné : entre mythe et réalité

Diverses raisons sont évoquées par les dermatologues et les médecins spécialistes, quel que soit l’âge du sujet. D’un point de vue scientifique, la production de sébum (hypersécrétion) est en partie responsable, et notamment durant l’adolescence. L’équilibre du derme étant brutalement modifié, la peau réagit.

D’autres facteurs sont évoqués : stress, facteur génétique, hygiène, environnement, alimentation, qualité de vie… À divers degrés, ces éléments seraient à prendre en compte dans les causes potentielles de l’acné. Dans tous les cas, il est important de consulter un professionnel de santé afin de se faire accompagner, tant sur le plan physique que psychologique de la maladie.

Acné : les traitements au citron et le savon d’Alep, ça marche ?

Au quotidien, comment faire ? Pas de panique : des gestes simples peuvent vous aider à prendre soin de vous. Plus les boutons sont nombreux, plus la production de sébum va être stimulée : c’est un peu le cercle vicieux de l’acné. Éliminer ses boutons doit donc passer par un nettoyage soigneux de la peau.

Nettoyer l’intégralité de la zone avec une lotion permet d’assainir le bouton et la peau, et d’empêcher une surinflammation. Vous avez entendu parler de l’utilisation du citron pour l’acné ? Si les cosmétiques ont une fonction hydratante et protègent les peaux sensibles, le citron, lui, reste un ingrédient assez agressif pour ces mêmes peaux sensibles. Ce remède naturel de nettoyage et d’assainissement peut donc convenir aux peaux peu sensibles mais ne sera en aucun cas efficace pour faire disparaître une poussée d’acné : attention aux mythes qui circulent !

Parmi les autres solutions dont on entend parler pour prendre soin du bouton blanc typique de l’acné, on vous présente le savon d’Alep. Naturel et formulé à base d’huile d’olive, il ne fait pourtant pas l’unanimité. Son action purifiante reconnue n’agit pas seule : elle peut être combinée avec une alimentation équilibrée qui privilégie fruits et légumes, par exemple.

Prendre soin de son visage et des ses problèmes de peau permet, à la longue, d’éliminer les boutons. Ne choisissez pas n’importe quel produit pour traiter votre acné : la peau est un écosystème ultrasensible.

Boutons, points noirs, nodules… Comment soigner ma peau et mes boutons ?

Comment ne plus avoir de boutons ? La zone affectée (peau) par l’acné peut aussi être assainie grâce à un masque à l’argile. Veillez à ne pas avoir de lésions ouvertes sur votre peau avant toute application. L’argile est reconnuepour son action purifiante et drainante.

Vous commencez à avoir des rougeurs localisées ? Une crème spéciale pour les peaux à tendance acnéique peut aussi être appliquée dès l’apparition des premiers symptômes. Renseignez-vous auprès de votre dermatologue pour trouver la crème qui convient à votre type de de peau.

En résumé, s’il n’est pas forcément possible de répondre avec certitude à la fameuse question : « Comment ne plus avoir de boutons ? », vous l’aurez compris, le nettoyage de la peau à l’aide de solutions liquides nettoyantes ou d’un lait adapté est la base primordiale du soin. Plus la peau sera débarrassée du sébum, mieux elle respirera. Une lotion ou un gel nettoyant à emporter partout avec vous reste l’un des meilleurs remèdes à l’acné, et ce, dès les premières rougeurs.

N’espérez pas de miracle : c’est en s’appliquant à suivre une discipline de nettoyage que l’on empêche une surinflammation. Un gommage très doux et occasionnel de la peau peut aussi éliminer le sébum et freiner la poussée d’acné. Ne sous-estimez donc pas ces gestes quotidiens !