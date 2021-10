Home » Loisirs Quel matériel pour pêcher le brochet ? Loisirs Quel matériel pour pêcher le brochet ?

Le brochet est un carnassier très combattant qui intéresse de nombreux passionnés de pêche. En raison de son caractère assez particulier, il est important d’être très bien équipé pour pratiquer sa pêche dans des conditions optimales. Toutefois, le choix des équipements dédiés à la pêche au brochet peut être une tâche complexe, surtout lorsqu’on ne possède pas une certaine expérience dans le domaine. Découvrez ci-dessous l’essentiel à savoir pour bien choisir votre matériel de pêche au brochet.

Pourquoi acheter son matériel de pêche au brochet en ligne ?

Grâce à internet, il est aujourd’hui possible aux passionnés de pêche de se procurer certains équipements en ligne. Cette solution offre de nombreux bénéfices aux adeptes de la pêche au brochet, qu’ils soient amateurs ou professionnels. À l’instar de leurredelapeche.fr, il existe de nombreuses boutiques en ligne spécialisées dans la vente d’articles et de matériel de pêche. Ces entreprises disposent parfois des points de vente physiques dans lesquels vous pouvez vous rendre pour acquérir vos accessoires de pêche.

A lire en complément : Où aller à la Réunion ?

De la canne à pêche au moulinet, en passant par le matériel de pêche de mer, vous pouvez trouver une vaste gamme d’accessoires de pêche pouvant combler vos attentes dans le catalogue de ces boutiques en ligne. En plus du matériel de pêche au brochet, vous pouvez également y trouver des équipements de pêche à la truite, à la mouche ou au silure.

L’un des principaux avantages d’opter pour ces boutiques en ligne est lié à la possibilité d’accès aux accessoires de toutes les marques. Vous pouvez ainsi opter pour les marques de référence telles que Daiwa, Savage Gear, Fiiish, Rapala, Shimano, Fox Rage, Salmo… Au-delà de bénéficier d’une large gamme de choix pour vos accessoires de pêche disponibles sur le marché, vous pouvez également profiter des tarifs attractifs que proposent ces boutiques en ligne. Vous avez aussi la possibilité de profiter ponctuellement de réductions que ces sites proposent sur la vente de certains produits.

A lire aussi : Prendre le temps de découvrir l'Inde

Quels sont les accessoires indispensables pour pêcher le brochet ?

La pêche au brochet peut être une aventure intéressante, à condition que vous optiez pour le matériel adéquat. Dans le rang des équipements que vous devez prévoir pour la pêche au brochet, on retrouve les leurres, le moulinet, la canne, les hameçons et quelques accessoires supplémentaires.

Les leurres

Les leurres sont des accessoires incontournables lorsqu’on souhaite pratiquer la pêche au brochet. Ils ne sont rien d’autre que des appâts artificiels qui servent à attirer les brochets. Sur le marché, ces accessoires sont disponibles sous divers modèles, tailles et couleurs. On distingue notamment :

les leurres durs,

les leurres souples,

les poissons-nageurs,

les cuillers,

les leurres de traîne,

les turluttes.

Ces différents types de leurres ont chacun des caractéristiques distinctes et permettent d’atteindre un but précis. Pour être certain d’avoir fait le meilleur choix, il est recommandé d’opter pour les leurres durs ou souples qui se veulent incontournables.

Les poissons-nageurs sont quant à eux plutôt consacrés à la traîne et au lancer. Ces leurres ont généralement une apparence naturelle et ont parfois la particularité de nager en surface et en zigzag. Tout comme les cuillers, ils sont le plus souvent très repérables de loin et ne sont efficaces que si les poissons chassent en surface. Les leurres de traîne et les turluttes sont quant à eux conçus spécifiquement pour les calamars.

Le moulinet

Il s’agit d’un dispositif qui se fixe à une canne à pêche, et qui sert à enrouler et à dérouler le fil de pêche. Il est conseillé de choisir un moulinet débrayable pour une meilleure robustesse. Pour la pêche au brochet, privilégiez les moulinets polyvalents comme les modèles spining ou castings ayant des ratios équilibrés.

Votre moulinet doit disposer d’une rotation fluide pour permettre un certain confort d’utilisation. Pour un modèle casting, optez pour les moulinets qui ont un diamètre plus ou moins important afin qu’il puisse enrouler suffisamment de fil.

La canne à pêche

Tout comme le moulinet, il est important de miser sur une canne à pêche polyvalente que ce soit en matière de taille, d’action ou de puissance. Par exemple, une canne à pêche d’environ 2m10 dotée d’une action semi-parabolique peut vous être utile dans n’importe quelle condition. Le choix de la puissance de votre canne à pêche dépend notamment du type de leurre que vous désirez utiliser.

À titre d’information, les cannes spining sont adaptées pour pêcher avec des leurres extrêmement légers. Quant aux cannes casting, elles permettent de pêcher avec des leurres qui résistent beaucoup plus dans l’eau.

Les hameçons et les accessoires supplémentaires

Les hameçons font également partie des accessoires indispensables pour pêcher le brochet. Pour plus d’efficacité, il est recommandé d’opter pour des hameçons bien solides et affûtés. Vous pouvez opter pour les modèles qui se présentent sous forme d’un bec de perroquet, d’un Ryder triple…

Dans tous les cas, les hameçons doivent être discrets et adaptés aux appâts que vous utilisez. Pour pêcher le brochet, il est également nécessaire de prévoir quelques accessoires supplémentaires : sondeur, boîte à vers, float tube, GPS, tenue de pêche…

En ce qui concerne le choix de votre matériel de pêche au brochet, il est primordial de prendre en compte la technique de pêche que vous souhaitez pratiquer. Certains de ces équipements conviennent spécifiquement à des méthodes bien précises : pêche au leurre, au vif ou au mort manié… Peu importe votre technique de pêche, préférez un équipement qui s’adapte agréablement à votre condition physique et à votre morphologie pour un véritable confort d’utilisation.

Il existe aujourd’hui des kits de pêche écoresponsables, en vue de respecter l’environnement et de protéger la biodiversité. N’oubliez pas de vérifier la puissance et la résistance de vos accessoires de pêche au brochet pour plus d’efficacité et de durabilité. Privilégiez les produits qui proviennent des marques de référence en termes de qualité. Vous voilà prêt à préparer votre première pêche au brochet !