Quel est l’intérêt d’installer un mur végétal chez soi

Le mur végétalisé est de plus en plus en vogue ces dernières années. Il est très apprécié du fait des nombreux avantages qu’il présente. Vous aimeriez en savoir plus sur son utilité ? Lisez cet article. Vous y trouverez certainement quelques informations utiles.

Comment choisir un mur végétal ?

Pour l’installation d’un mur végétal dans votre habitation, il est important d’analyser au préalable plusieurs éléments. Il s’agit de l’apport de lumière, du choix des essences, du choix du support idéal et des systèmes d’arrosage. Concernant l’apport de lumière, il est conseillé de veiller à ce que l’éclairage vienne du haut, afin de favoriser une bonne croissance des plantes. Il est également recommandé d’opter pour des plantes grimpantes telles que le lierre, ou alors des plantes en pot d’origine tropicale. Vous pouvez vous rapprocher de fleuristes pour obtenir des conseils avisés. Pour ce qui est des supports, on en retrouve de différentes catégories à savoir le feutre horticole, la sphaigne et même des fixations magnétiques. L’arrosage quant à lui peut être effectué à l’aide d’un système automatisé comprenant un bac d’eau au pied du mur, une pompe et un système goutte-à-goutte.

Quels sont les avantages offerts par un mur végétal ?

Un mur végétal présente d’excellentes propriétés d’isolation acoustique. En effet, il permet de réduire les nuisances sonores provenant de l’extérieur ainsi que les échos. En outre, le mur végétal est un très bon moyen d’isolation thermique. Il permet aussi d’assainir l’air intérieur. Par ailleurs, le mur végétal peut être utilisé dans le cadre de la déco d’intérieur de votre maison. Il donne un aspect d’espace naturel miniaturisé qui confère un rendu très original à la pièce dans laquelle il est installé. L’installation d’un mur végétal nécessite des frais variant entre 500 et 1500 euros. Vous pouvez consulter des sites Internet de paysagistes afin de comparer les tarifs et choisir celui qui vous convient le mieux.