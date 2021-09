Home » Maison Quel budget pour un entretien quotidien du domicile ? Maison Quel budget pour un entretien quotidien du domicile ?

Afin de garder votre maison propre et accueillante, il est indispensable de lui accorder un entretien quotidien. Il s’agit cependant, d’une tâche difficile à accomplir surtout quand vous êtes occupé la majeure partie de votre temps. Dans ces genres de situation, le meilleur reste de déléguer cette tâche à un prestataire. Combien peut bien vous coûter l’entretien quotidien de votre domicile par ce dernier ? Quelles sont les tâches dont peut s’occuper le prestataire de l’entretien de votre maison ?

Quel est le budget à prévoir pour l’entretien quotidien de votre domicile ?

Les coûts qu’engendrent les services de votre prestataire sont très variés et influencé par plusieurs facteurs dont : le temps de travail, la localisation de votre domicile et surtout le statut de votre prestataire.

En effet, les services de votre prestataire seront facturés à l’heure. Ce facteur étant lui-même influencé par la localisation de votre domicile.

Ainsi, en ville, ce prix sera de 16 euros l’heure tandis qu’il variera entre 11 euros et 15 euros l’heure en province, ceci pour un prestataire indépendant.

De la même manière, pour un prestataire travaillant pour le compte d’une entreprise, son tarif se retrouvera entre 22 euros et 25 euros l’heure en ville. En province par contre, se prix se retrouvera entre 14 euros et 19 euros l’heure.

Quelles sont les tâches dont peut s’occuper le prestataire chargé de l’entretien de votre maison ?

Un prestataire chargé d’entretient peut être, un homme ou une femme qui vous facilite la tâche en intervenant chez vous pour l’ entretien du domicile.

Un prestataire est susceptible de réaliser plusieurs services dont :

Le service de ménage

Ce service comprend le lavage du sol, le nettoyage de vos vitres, le lavage de votre vaisselle et de votre salle de bain. Il est important d’expliquer avec précision à votre prestataire l’ensemble des tâches qu’il ou elle aura à effectuer durant son service de ménage.

Le service de repassage

Il s’agit tout simplement ici du repassage de votre linge à domicile ou encore du lancement de votre lessive.

Le service de ménage et de repassage

A défaut de confier séparément ces tâches à votre prestataire, vous pouvez tout simplement les grouper. Et, il s’agit là de l’option la plus conseillée. Vous n’aurez plus dans ce cas besoin de vous occuper personnellement d’une partie des tâches ménagères. Tout sera pris en compte par votre prestataire. Il se donnera à fond pour vous offrir une excellente prestation.