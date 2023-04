Guide du débutant pour l'airsoft : les bonnes tactiques pour réussir

Les sports militaires tels que le paintball et les jeux vidéo sont des activités très populaires. La plus réussie des simulations de tir est sans doute l'airsoft. Cette activité, pratiquée en France depuis de nombreuses années, gagne en notoriété, grâce à un nombre croissant d'adeptes. Si vous voulez essayer l'airsoft, voici tout ce qu'il faut savoir pour commencer.

Les bases de l'airsoft : règles et modes de jeu

L'airsoft est une activité principalement fondée sur le respect des autres et le fair-play. Elle se joue sur un terrain divisé en trois parties distinctes :

A lire également : Noël approche : qu'allez vous faire de vos photos cette année ?

la zone neutre,

la zone de test,

le secteur de jeu.

Dans la zone neutre, chaque joueur doit placer sa réplique en lieu sûr et retirer le chargeur. La zone de test est quant à elle utilisée pour les essais et les ajustements et comporte des cibles. La zone de jeu est enfin l'endroit où les équipes s'affrontent avec des masques pour se protéger les yeux.

L'objectif du jeu est de toucher l'adversaire selon les règles établies et d'éviter de franchir les interdits. Les participants se trouvant dans la zone de jeu ne doivent pas non plus retirer leur masque de protection ni avoir une attitude désobligeante. Les joueurs ne pourront également pas tirer en direction ou à partir du secteur neutre ni tirer sur les adversaires à bout portant.

A découvrir également : Découvrir 3 des plus beaux pays de l'Amérique latine

L'airsoft présente des modes de jeu presque illimités qui se déroulent le plus souvent sur un terrain vague. Certains modes de jeu sont toutefois plus populaires que d'autres : le deathmatch chacun pour soi, le drapeau, le deathmatch en équipe, le fort, le GBB/Pompe…

L'importance d'avoir un matériel adapté en airsoft

En airsoft, la sécurité est d'une importance capitale, car il s'agit d'un échange de tirs qui se déroule sur un terrain. Les équipements de protection vont ainsi vous protéger des billes d'airsoft et des risques de chute.

L'équipement le plus important est évidemment les fusils et pistolets d'airsoft pour vous défendre contre vos adversaires. Ces répliques doivent être suffisamment solides et puissantes pour vous permettre d'atteindre efficacement votre cible. Vous aurez également besoin d'autres accessoires afin de vous cacher de la vue des ennemis et faire preuve d'efficacité, quelle que soit la distance. On pense notamment aux outils de visée et aux équipements permettant d'adopter une posture de tir adéquate et confortable.

Certains équipements sont utilisés pour la protection sur le champ de bataille et sont indispensables. On distingue les lunettes qui doivent se conformer à des exigences balistiques. En d'autres termes, elles doivent être capables d'arrêter des objets tels que des billes d'airsoft. Il existe aussi des combinaisons de lunettes et de masque, mais tout est question de préférence. Les lunettes et les masques plus durables ne sont pas adaptés à tous, car ils ne sont pas toujours ventilés et peuvent se couvrir souvent de vapeur, mais ils sont résistants et couvrent la plus grande partie du visage. Les genouillères, les gants et les coudières sont également utiles, car ils offrent une protection et un confort optimal pendant la bataille.

Les casques sont aussi classés parmi les équipements de protection d'airsoft parce qu'ils protègent la tête contre les billes, les branches et les murs. En airsoft, ils sont souvent utilisés comme un élément esthétique ou pour compléter le camouflage. De nombreux joueurs ne jouent cependant pas avec des casques, car ils jugent que cela peut gêner leur vision et constituer un poids supplémentaire. Vous pouvez donc vous en passer et opter pour des accessoires plus pratiques et utiles.

Le gilet est aussi un indispensable pour la pratique de l'airsoft. Il dispose de poches pour que les joueurs puissent ranger les accessoires nécessaires tels que les chargeurs et les batteries de rechange et les récupérer facilement durant le combat.

Airsoft : règlement et sécurité

Pour pratiquer l'airsoft, vous devez d'abord vous informer sur la réglementation. En effet, il s'agit d'un sport très réglementé. Pour commencer, la vente de répliques pour airsoft est interdite aux mineurs. Cette activité ne peut également se dérouler que sur un terrain privé appartenant à une association ou à un club reconnus. L'exposition de répliques dans les lieux publics est aussi strictement interdite.

Les nouveaux joueurs peuvent adhérer à une association et intégrer une communauté des joueurs. Ils ont aussi la possibilité de s'inscrire auprès de la fédération en tant que joueurs indépendants. La sécurité est aussi un point qu'il convient de prendre en compte. Les billes en plastique présentent un certain risque pour les joueurs, en particulier pour le visage et les yeux. En conséquence, une protection oculaire est obligatoire tout au long de la partie.

Bien que la puissance des répliques ne puisse pas dépasser 2 joules, il est possible d'augmenter celle-ci. Cela aide à améliorer les performances des répliques, en termes de distance et de vitesse de la bille, mais il faut veiller à rester dans la limite légale de 2 joules.