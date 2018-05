Home » Santé Quand et pourquoi contacter un vétérinaire ? Santé Quand et pourquoi contacter un vétérinaire ?

Avant d’emmener votre animal de compagnie chez le vétérinaire, il convient de l’appeler au préalable et lui faire état de la situation. Cela est une étape nécessaire qui permettra à ce dernier d’évaluer la situation et de déterminer les mesures conséquentes. Voici quelques cas importants pour lesquels vous devez conduire votre animal de compagnie chez un véto.

Divers accidents et traumatismes

En cas d’accidents sur les voies publiques, que les conséquences paraissent graves ou non, il est nécessaire de contacter le vétérinaire pour le traitement méthodique des différentes blessures, car certaines lésions internes peuvent s’avérer fatales pour l’animal. Certains traumatismes peuvent avoir pour origine une chute, une bagarre ou un accident quelconque survenu lors d’une chasse. Dans pareille situation, n’attendez pas et contacter un vétérinaire ouvert week-end et jours fériés.

Mise-bas et problème avec les nouveaux nés

Ayez la connaissance approximative de la période de mise-bas de votre animal pour des soucis de sécurité le moment venu. Ainsi, au cas où rien ne se déroulerait comme souhaité, vous contacterez votre vétérinaire pour qu’il juge si une césarienne est souhaitable. Et tenant compte de la fragilité des petits, soyez toujours en alerte et n’hésitez pas à contacter le vétérinaire en cas de manifestations alarmantes pour qu’il vienne à votre domicile.

En cas d’intoxication ou de toute sorte d’envenimation

Les animaux de compagnie sont souvent exposés à plusieurs cas d’intoxication, suite à l’ingestion accidentelle de diverses substances. Ils peuvent aussi être sujets aux attaques et piqures diverses des insectes ou des serpents. Des symptômes tels que les vomissements, abattements et convulsions doivent aussitôt attirer votre attention.

Les cas de diarrhées et vomissements

Les diarrhées et vomissements peuvent porter atteinte à l’appétit et la santé de votre animal. De même qu’un coup de chaleur qui peut avoir des conséquences graves.

Autres cas importants

Il peut arriver que votre animal de compagnie ingère un corps étranger. Cela peut entrainer des obstructions des voies intestinales. Les cas de convulsion et de difficultés respiratoires peuvent également subvenir. Les chiens tout comme les chats développent des anomalies spécifiques qui peuvent nuire énormément à leur bien-être. À toute manifestation nuisible, il est urgent de contacter les urgences vétérinaires.