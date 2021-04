Quand changer de forfait mobile ?

Next

Il est également possible que vous ayez besoin de changer de forfait pour l’achat d’un nouveau smartphone. Cependant, il serait préférable d’attendre la fin de votre engagement pour souscrire à un nouvel abonnement.

Dans le cas où vous avez un forfait avec engagement et vous le résiliez, vous paierez des frais de résiliation. Donc, il faut que vous choisissiez pour votre nouveau forfait mobile, un forfait sans engagement.

Vous pouvez dans vos recherches retrouver des forfaits mobiles, plus avantageux que l’offre dont vous bénéficiez présentement. Ainsi, vous pouvez repérer un forfait moins cher, avec une grande enveloppe data.

Ainsi, pour souscrire à votre nouveau forfait sachiez que c’est très facile. Vous devez juste transmettre votre code RIO à votre nouvel opérateur. Et, vous envoyez seulement un courrier recommandé à l’ancien opérateur pour résilier votre ancien contrat.

Pour ce genre de forfait, il est important d’attendre les périodes de promotion. Lorsque ces périodes arrivent, vous pouvez rencontrer des forfaits très avantageux. Ces forfaits sont à moindre coût et présentent plusieurs avantages, que même les forfaits en temps normal n’offrent pas.

Vous pouvez changer votre forfait mobile quand vous voulez, si vous pensez opter pour une offre encore meilleure. En effet, les opérateurs de téléphonie mobile ont des offres très avantageuses à la rentrée et lors des fêtes. Mais ne le faites que si vous êtes prêt à payer les mensualités de votre ancien forfait. Si vous avez un forfait sans engagement alors vous pouvez changer de forfait sans problème.

Ainsi, vous trouverez dans les boutiques et sur les sites web des offres plus attractives. Il est important de savoir aussi qu’avant de souscrire à un nouveau forfait, vous devez connaitre la date d’expiration de l’ancien. C’est à cette date que vous aurez la possibilité de changer de forfait mobile.

Noter que pour les forfaits avec un engagement, il est important d’attendre la fin de votre abonnement. Si vous décidez de suspendre votre abonnement avant le terme de votre engagement, vous serez obligé de payer le reste de l’abonnement. Et ce jusqu’à la date de l’expiration de votre abonnement. Mais pour des forfaits sans engagement, vous pouvez suspendre votre abonnement à tout moment sans payer aucuns frais.

