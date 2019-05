Home » Actu Faire-part de naissance : quelles sont les dernières tendances Actu Faire-part de naissance : quelles sont les dernières tendances

Il est dans la vie d’un individu des événements marquants tel que la naissance d’un bébé. Ce sont des moments de joie intense qu’on voudrait toujours partager avec les intimes et c’est là toute la raison d’être d’un faire-part de naissance. C’est donc un carton spécial qui annonce l’arrivée d’un nouveau-né. Vu l’importance de ce support, on voudrait bien le singulariser afin qu’il marque à jamais l’heureux événement. La tendance, aujourd’hui, est à la personnalisation du faire-part de naissance.

Miser sur un style qui vous ressemble

Choisir son faire-part de naissance n’est pas toujours chose aisée. Il nécessite une bonne réflexion afin d’atteindre ses objectifs. Si certains passent par un spécialiste pour annoncer l’heureux événement à leurs proches, d’autres préfèrent choisir eux même le style de leur carton. Pour ceux qui penchent pour la seconde option, je dirais qu’il faut toujours miser sur un style qui vous ressemble.

Là encore, le choix est large. Certains gardent un style classique, alors que d’autres optent pour l’originalité, ou encore, pour des styles plus tendance. Quoi qu’il en soit, il faut toujours prendre en compte le sexe de l’enfant. Pour annoncer l’arrivée d’une petite fille, il est de coutume de miser sur un faire-part de naissance rose. Bien que traditionnel, on ne se lasse pas de cette jolie couleur ! Insérez une photo du bébé pour toucher la sensibilité de vos proches et rendre votre “papier” plus personnel que jamais.

Miser sur le contenu

Il n’est pas donné à tout le monde de bien rédiger son faire-part de naissance. Là, il ne s’agit pas d’un texte quelconque à écrire. C’est plutôt l’annonce d’un événement qui doit toucher la sensibilité de vos parents et amis. Alors, le contenu doit être minutieusement réfléchi afin de produire l’effet escompté. Pour la rédaction d’un faire-part de naissance, sachez que certaines informations doivent obligatoirement figurer sur le carton.

Même si vous êtes tentés d’aller trouver des idées sur le web, sachez que vous devez toujours décliner l’identité du bébé à savoir son prénom, date et heure de naissance, son poids, sa taille mais également votre adresse. Ce dernier détail est d’autant plus important qu’il vous permettra de recevoir les cadeaux envoyés par vos proches.