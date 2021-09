Home » Business Prospérité de l’entreprise : pourquoi l’intégration CRM est essentielle Business Prospérité de l’entreprise : pourquoi l’intégration CRM est essentielle

Les clients sont toujours au cœur de tous les intérêts d’une entreprise. C’est pour cette raison que l’intégration CRM est un levier puissant de sa croissance. Cette intégration est gage d’un service client de qualité et d’une fidélisation efficace dans le temps.

Les enjeux principaux de la qualité du service client

Vendre ses produits et services est le but principal des activités d’une entreprise. Au bout de la chaîne se trouvent toujours les clients. Ces derniers sont soit satisfaits, soit mécontents. Dans tous les cas, l’entreprise doit s’efforcer de les garder à tout prix. Et pour ce faire, ce ne sont pas les moyens qui manquent. L’entreprise doit assurer un service client de qualité par tous les moyens. C’est l’unique façon pour elle de garder les clients déjà conquis et d’en conquérir d’autres.

La satisfaction client au centre du service client

Un client satisfait par le produit ou le service pour lequel il a payé est un client qui est susceptible de revenir. Cette satisfaction client est d’autant plus importante dans le domaine du service d’assistance et de support client. Ce dernier doit être accompagné avant, pendant et après son processus de vente. Pendant toute la durée de cette relation, l’expérience client doit toujours être de qualité également.

Une relation entreprise-client pérenne et personnalisée

L’intégration dans Zendesk d’outils CRM puissants permettent de gérer la relation client sur le long terme. L’intégration CRM a pour but de centraliser le traitement et l’analyse des données clients. Ces données sur les comportements et les préférences du client permettent de lui fournir des produits, des services d’assistance et de support personnalisés. Fluidifier la relation entre l’entreprise et le client permet d’instaurer un environnement de confiance qui donne au client l’envie de rester.

Service client de qualité – fidélisation assurée

Une entreprise n’a pas intérêt à laisser filer des clients pour lesquels elle a usé de tous les moyens. Outre la qualité des services et des produits proposés, grâce au service à la clientèle personnalisé, l’entreprise est à même de satisfaire le client en lui offrant une expérience client de qualité qu’il ne trouvera pas ailleurs. Un client fidèle n’est pas facilement dupé par les concurrents.

Les dernières technologies : les meilleurs alliés pour un service client au top

Pour rester dans la course folle de la concurrence, chaque entreprise doit être performante et doit surtout s’en donner les moyens. Avec un outil de gestion de ressources clients performant comme Zendesk, l’on peut être sûr d’avoir presque tous les outils en main. Mais ce n’est pas du tout le cas, les activités de l’entreprise et tout son environnement sont en constante mutation. Elle doit ainsi mettre à jour constamment sa stratégie, l’intégration CRM est l’une des solutions les plus en vogue et efficaces actuellement.

Étant donné que Zendesk est une plateforme basée sur le Cloud, il lui est facile de s’agrémenter de bon nombre d’autres services et de fonctionnalités. Voilà pourquoi Zendesk intègre un outil d’assistance visuelle qui permet aux entreprises de fournir un service d’assistance client encore plus performant. L’assistance visuelle ne date pas d’hier certes, mais grâce aux derniers développements de cette technologie, elle est encore plus puissante et plus complète. L’assistance visuelle permet au technicien du service de fournir directement toutes les indications nécessaires au client.

Les dernières technologies d’assistance visuelle permettent de personnaliser l’assistance fournie aux clients et de résoudre leurs problèmes d’un trait et sans avoir à se déplacer. Cependant, ce type d’outil permet en même temps de traiter les tickets clients et permet de recueillir davantage de données pour personnaliser encore plus le service à leur fournir. C’est un outil qui permet de mettre sur pied des stratégies de gestion clientèle efficaces et performantes.

Une qualité de service qui va au-delà des outils

Avec un bon CRM et l’assistance visuelle, le service client est plus à même de prendre en charge les requêtes des clients et de répondre à leurs attentes. Cependant, la qualité du service ne se résume pas tout simplement à la performance et la pertinence des outils de gestion. Une grande part de la réussite d’un service client repose également sur la compétence même des agents et des techniciens. Dans le département du service à la clientèle, il doit y avoir de vrais experts, des agents qui connaissent bien les produits.

L’intégration CRM peut être ainsi complétée par l’intégration d’outils de gestion de connaissances. Il s’agit d’outils qui permettent à n’importe quel agent d’avoir accès à des informations pertinentes et utiles sur un produit donné. Mais au-delà de tous ces outils, il y a également le relationnel qui compte énormément. Le fait qu’un agent qui parle la même langue que lui soit mis en relation avec le client est un minimum. Cela permet de fluidifier la relation et d’instaurer avec le temps une relation de confiance.