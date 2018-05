Home » Business Professionnels du transport : passez à la vitesse supérieure avec un logiciel de suivi de flotte par GPS Business Professionnels du transport : passez à la vitesse supérieure avec un logiciel de suivi de flotte par GPS

Les professionnels du transport font face à d’importants enjeux : sécurité, coût d’entretien, coût du carburant, etc. Avec un logiciel de suivi de flotte, il est possible de donner un coup de fouet à son activité. Vous pouvez optimiser la gestion de vos ressources matérielles et humaines, conserver votre parc de véhicules plus longtemps et réaliser d’importantes économies en carburant. Dans la suite, nous vous proposons d’en savoir plus…

Gérez vos équipes et véhicules intelligemment

Acquérir un logiciel de suivi de flotte par GPS permet de gérer vos équipes et vos véhicules plus efficacement. Sur votre carte de suivi, vous aurez un indicateur de stationnement qui vous permettra d’estimer la durée des temps morts et d’identifier les équipes ainsi que véhicule en sous-utilisation.

Avec ces données, vous serez en mesure d’effectuer un dispatching plus équitable des missions. Aussi, si le besoin se fait sentir, il sera plus facile de sélectionner l’équipe à envoyer dans une mission d’urgence ou pour suppléer une autre.

Prolongez la durée de vie de votre flotte

Votre logiciel de suivi de localisation de flotte par GPS est équipé d’une technologie intelligente qui vous permet de conserver vos véhicules plus longtemps. Vous bénéficiez de fonctionnalités de rappel et d’alertes.

Le rappel vous indiquera avec précision, les périodes d’entretien et de check-up des véhicules. Tandis qu’avec les alertes que vous recevrez, vous serez en mesure de prévenir les risques d’endommagement de la flotte. Il s’agit principalement des comportements de conduite (accélérations, freinages brusques, arrêt moteur, etc.) et de l’utilisation abusive (climatisation/chauffage) ou inappropriée des véhicules.

Réalisez des économies multiples

Avec un outil de suivi de flotte par GPS, vous serez en mesure de réaliser des économies sur trois pôles. Les dépenses de carburant seront réduites à travers des tracés d’itinéraires plus courts.

Ensuite, à travers les rapports détaillés sur la consommation de carburant, vous pourrez déterminer quels sont les facteurs qui provoquent une hausse de consommation. De cette façon, il vous sera possible d’optimiser votre consommation et de réaliser des économies.

Enfin, un logiciel de géolocalisation de flotte par GPS propulsé sur une plateforme Saas est peu coûteux. En l’utilisant, vous aurez l’opportunité de moderniser l’entreprise à moindres frais tout en dynamisant votre activité. Et justement, la solution Verizon Connect permet d’atteindre ces objectifs.