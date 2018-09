Home » Maison Pourquoi utiliser une caméra de surveillance ? Maison Pourquoi utiliser une caméra de surveillance ?

On connaît tous l'utilisation de caméras de surveillance pour les entreprises. Celles-ci sont destinées à la fois à prévenir en dissuadant d'éventuelles personnes mal intentionnées, mais aussi à donner des preuves en cas de vol ou d'infraction. On connaît moins l'utilité que peut avoir une caméra de vidéosurveillance pour les particuliers. Pourtant, leur utilisation pourrait facilement éviter les infractions.

Les cambriolages augmentent d'année en année

Il faut tout d'abord savoir que quasiment 2% des ménages français ont subi un cambriolage. Cela représente près de 600 000 tentatives ou cambriolages réussis par an. Si certaines résidences sont plus sujettes à ce type d'infractions car elles sont peu habitées, situées à l'écart et richement décorées, il faut savoir que les cambrioleurs s'attaquent maintenant à tous les types d'habitation, dans n'importe quel quartier. Quel que soit le système de fermeture, les cambrioleurs arrivent généralement très rapidement à leurs fins. Alors, plutôt que de passer de mauvaises vacances et s'inquiéter toute l'année, s'équiper d'une caméra de vidéosurveillance intérieure peut être la solution. En effet, ce n'est pas rare que les cambrioleurs s'attaquent aux habitations lorsque les habitants sortent travailler la journée.

Les dernières technologies des caméras

Si au départ les caméras coûtaient extrêmement cher et étaient réservées à une certaine élite, celles-ci se sont largement démocratisées. Les innovations ont aussi été impressionnantes ces dernières années. Le système de vidéosurveillance Kiwatch permet par exemple de regarder en direct ce qu'il se passe dans le domicile. C'est idéal pour réagir au plus vite en cas de problèmes. Compatibles avec la possession d'un animal domestique, les caméras sont maintenant totalement paramétrables et sont reliées à des applications performantes. Outre la surveillance de potentiels cambrioleurs, cela permet également de pouvoir surveiller des personnes fragiles tels que les enfants ou les personnes âgées. Les systèmes de détection étant très élaborés, les notifications envoyées seront toujours pertinentes.