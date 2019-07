Home » Immobilier Pourquoi passer par de la gestion locative ? Immobilier Pourquoi passer par de la gestion locative ?

L’ensemble de toutes les démarches, aussi bien administratives que financières, ainsi que les techniques courantes essentielles à la gestion de la location, constituent la gestion locative.

Le propriétaire bailleur peut bien sûr assurer lui-même cette gestion. Cependant, devant la complexité de certaines obligations légales, il est plus sage de confier à un agent immobilier ou un mandataire immobilier, la gestion d’un ou plusieurs biens immobiliers en location.

Ce professionnel possède, en effet, une excellente connaissance du marché immobilier. En tant qu’expert en la matière, il est également en mesure de donner de bons conseils.

La gestion locative n’est pas obligatoire, mais elle permet au propriétaire d’éviter les soucis des démarches fastidieuses. En même temps, le bailleur bénéficie, selon ses besoins, d’un service régulier ou ponctuel.

Quels sont les avantages de la gestion locative ?

Pour pérenniser son investissement, le mettre en valeur auprès des locataires potentiels et bénéficier de nombreux avantages, la gestion locative est la solution privilégiée.

La gestion locative, confiée à un professionnel reconnu pour la qualité de ses services, permet au propriétaire bailleur de bénéficier de nombreux avantages, car il incombe au gestionnaire de s’occuper de tout.

Il prend en charge l’élaboration des contrats et des quittances de loyer, ainsi que l’accompagnement de son client dans les choix d’investissement. La déclaration fiscale des revenus locatifs, ainsi que la révision annuelle du loyer ou de la régularisation des charges, lui sont également imputées, sans oublier la perception des loyers et les charges.

Il est également chargé de diriger le bon fonctionnement technique des travaux d’entretien des immeubles et de la gestion des formalités de fin de contrat, ainsi que les autres démarches administratives et la recherche et le choix des locataires.

Outre cela, avec la gestion locative, les risques liés aux impayés sont réduits, grâce à la gestion juridique et financière. Il faut aussi savoir que la soustraction des honoraires sur les revenus fonciers permet de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Les principaux engagements du propriétaire consistent à être disponible pour le locataire, assurer les réparations nécessaires, et répondre sans délai à ses besoins. La gestion locative le libère de toutes ces contraintes, et lui offre une plus grande disponibilité.

Enfin, la gestion locative constitue le moyen le plus sûr d’être en conformité avec la règlementation. Pour les propriétaires de biens en location, la constante évolution de la législation rend difficile la mise à jour permanente des contraintes légales.

Comment fonctionne la gestion locative ?

Lorsqu’un propriétaire accepte de confier son bien immobilier à un professionnel, il établit un mandat qui autorise ce dernier à prendre en charge l’intégralité, ou seulement une partie de son patrimoine immobilier. Ce document régira la gestion locative. Il est signé par les deux parties et les engagements qu’elles prennent, l’une envers l’autre, y sont mentionnés.

Un mandat de gestion locative à Toulouse, comme dans n’importe que ville française, a une validité de 1 an. Il est tacitement reconductible. Toutefois, sa durée ne doit pas excéder 30 ans. Ce mandat peut être résilié par le bailleur. Pour cela, il doit le faire au moins 3 mois avant la date d’échéance.

La gestion locative, dans le cadre d’un mandat, prend effet, à la prise en possession des lieux par le locataire. Elle arrive à terme lors de la résiliation du bail, suivi du remboursement de la caution engagée.

Pour ceux qui ne vivent pas à proximité de leur bien, ou ceux qui possèdent plusieurs biens immobiliers, la gestion locative constitue une parfaite alternative. Elle concerne tous les propriétaires bailleurs de lots d’habitation individuelle ou de copropriété. Elle est également adaptée aux lots professionnels ou commerciaux.