Home » Famille Pourquoi opter pour des croquettes bio pour votre chien ? Famille Pourquoi opter pour des croquettes bio pour votre chien ?

Bien nourrir son chien est important pour sa santé et son bien-être. Il fait pour cela choisir avec soin, ce qu’il consommera. L’alimentation biologique est un mode de consommation de plus en plus privilégié par les propriétaires de chiens afin de garantir une excellente santé à leurs compagnons. Cela permet à l’animal de consommer une nourriture saine, comprenant des bienfaits naturels et équilibrés. C’est la raison pour laquelle, opter pour les croquettes bio seraient l’un des meilleurs aliments pour votre chien. En effet, cet aliment est fait à base d’ingrédients provenant des cultures et d’élevages biologiques. Voici quelques raisons qui vont sans doute vous convaincre de choisir ce genre de croquettes pour votre animal de compagnie.

Les croquettes bio : le principe

Qu’il soit destiné à une consommation humaine ou à une consommation animale, un aliment est appelé bio s’il n’a subi aucun traitement chimique durant sa création et son stockage. Dès lors, il a été produit sans utilisation d’additifs de synthèse tels que les conservateurs, les colorants, les exhausteurs de goût, etc. Il en est de même que pour ses composants végétaux qui proviennent d’exploitations dépourvues de pesticides et d’organismes génétiquement modifiés. Il existe plusieurs manières permettant de reconnaître les croquettes bio pour chien dans les rayons de grandes surfaces, des animaleries et des magasins bios. D’ailleurs, le label AB (Agriculture Biologique) figure parmi les principaux labels.

A lire aussi : Meilleures idées cadeaux d’anniversaire

Une alimentation plus saine

Pour l’instant, aucune étude formelle ne confirme que l’alimentation bio pour chien est bien meilleure pour eux que les aliments provenant de l’industrie classique. Mais, On peut se baser sur le principe que les croquettes bio sont de toutes les façons plus saines étant donné qu’elles ne contiennent pas de composants dangereux pour les chiens. Les ingrédients utilisés dans la fabrication des croquettes bio pour chien présentent une large proportion une provenance biologique. Si une faible part d’additifs (minéraux, vitamines, arômes…) persiste, ces derniers passent par un contrôle rigoureux pour être certain qu’ils sont sans risque pour la santé des animaux. Les ingrédients d’origine animale proviennent d’élevage de moindre taille contrairement à ceux qui fournissent les fabricants du secteur traditionnel. Au niveau de ce mode d’élevage de moindre taille, des règles rigoureuses liées à l’espace réservé à chaque animal, à sa nourriture et à son bien-être sont appliquées. Quant à ceux qui proviennent du milieu végétal, ils sont issus d’exploitations interdisant l’utilisation de pesticides et d’OGM. Les poissons à partir desquels sont produits certaines croquettes bio sont péchés soit dans des élevages bio, soit de manière traditionnelle. Le tout, en respectant très bien les quotas spécifiques liés à chaque espèce. Tous ces propos confortent l’idée selon laquelle l’alimentation bio ne constitue en aucun cas un danger pour vos animaux. La condition est évidemment d’assurer des apports équilibrés : protéines, glucides, vitamines, minéraux, du bon gras… C’est pourquoi il est essentiel de bien lire les ingrédients qui composent un produit avant de l’acheter pour votre animal.

Un geste écologique

Choisir des croquettes bio pour son animal de compagnie relève également d’une philosophie de vie responsable. Celle-ci est marquée par le respect ainsi que la préservation de l’environnement. C’est un choix ayant une grande dimension écologique. Comme nous l’avons dit plus haut, les ingrédients contenus dans les croquettes bio et autres aliments bio pour chien proviennent d’élevages et de cultures conformes au rythme de la nature et aux besoins nutritifs des animaux. Les effets des pesticides et d’autres substances et procédés dangereux pour l’environnement ne sont plus inconnus pour personne. Les boycotter, c’est participer à la sauvegarde la planète et ainsi rendre service aux générations futures. Vous l’aurez compris, les croquettes bio pour chien présentent de nombreux avantages non-négligeables. Les utiliser permet d’assurer une alimentation saine à votre animal, mais aussi de participer à la préservation de l’environnement. Rendez-vous alors sur les boutiques spécialisées afin de vous en procurer.

A découvrir également : 3 accessoires de loisirs pour occuper les enfants