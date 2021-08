Home » Tech Pourquoi les robots industriels sont l’avenir de l’automatisation Tech Pourquoi les robots industriels sont l’avenir de l’automatisation

Les robots sont la tendance d’aujourd’hui et continueront de l’être à l’avenir, surtout quand il s’agit de l’industrie de l’automatisation. Ceux qui sont utilisés dans les usines sont appelés robots industriels.

Un bras robot industriel est un manipulateur conçu pour déplacer des matériaux, des pièces et des outils et même effectuer diverses tâches programmées dans les paramètres de fabrication et de production.

Ils restructurent l’industrie manufacturière et sont très souvent utilisés pour exécuter des tâches dangereuses et inadaptées aux humains. Selon un rapport publié par la société d’études de marché Forrester, les robots occuperont 6% de tous les emplois aux États-Unis en 2021, y compris les représentants du service client et les chauffeurs de taxi.

Dans cet article, nous discuterons des raisons pour lesquelles les robots industriels sont l’avenir du monde de l’automatisation.

Amélioration du travail

L’être humain est toujours sujet aux blessures dans l’usine, mais ce n’est pas le cas des robots industriels. Ils sont sensibles aux blessures et peuvent effectuer le même travail pendant une longue période avec une haute qualité et un rendement accru.

Par conséquent, les robots industriels peuvent être utilisés pour la manipulation des charges lourdes, les tâches monotones, les travaux dans un environnement nocif et contaminé ou qui nécessitent des niveaux de concentration extrêmes.

Parfois, les humains doivent travailler dans des environnements qui dégagent d’immenses solvants, du bruit, de la chaleur ou de la poussière. Ceux-ci peuvent être très nocifs pour la santé de l’être humain à long terme. Par conséquent, les robots industriels seront toujours l’avenir du monde de l’automatisation.

Réaliser des économies

Les robots industriels sont l’avenir pour des raisons économiques également. En tant qu’êtres humains, nous avons tendance demander des salaires nominaux lorsqu’il s’agit d’un travail « normal et sans risque ». Mais, là encore, lorsqu’il s’agit de travailler dans des situations dangereuses, nous demandons des montants plus importants et plus coûteux.

Mais, ce n’est pas le même cas avec les robots industriels. Tout ce qu’un fabricant doit faire est d’installer des robots chaque fois que cela est nécessaire de manière à ce qu’ils puissent fonctionner en continu pendant 24 heures par jour et en tirer la meilleure productivité.

Oui, 24 heures. Faire travailler des humains en continu pendant 24 heures n’est pas non plus possible dans les secteurs manufacturiers.

Les robots sont plus flexibles

Les robots peuvent être plus flexibles et plus rapides. L’autre avantage de l’utilisation d’un robot pour tout type d’application comprend l’augmentation de la qualité qui en résulte.

Grâce aux commandes programmables, à l’outillage en bout de bras et aux systèmes de vision industrielle disponibles, les robots industriels peuvent effectuer une grande variété de tâches répétables sans interruption et sans salaires élevés.

Certaines robotiques avancées apportent également flexibilité et adaptabilité aux besoins instables des clients et aux attentes croissantes de développement plus rapide de nouveaux produits.

Par conséquent, les robots industriels seront à jamais l’avenir de l’automatisation de la production ; c’est un chevalier en armure étincelante pour occuper des postes dangereux.