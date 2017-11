Home » Santé Pourquoi les établissements de santé font-ils appel à des blanchisseries spécialisées ? Santé Pourquoi les établissements de santé font-ils appel à des blanchisseries spécialisées ?

Auparavant, la majeure partie des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraite disposaient de leurs propres services de blanchisserie. Le linge et les tenues du personnel soignant leur appartenaient puis étaient entretenus sur place dans un service spécialisé. Aujourd’hui, pour des questions d’économies et de simplicité ces institutions ont recours à des services de blanchisserie spécialisés.

Des tenues de travail adaptées

Dans un établissement de santé, les différents membres des services administratifs et du personnel soignant doivent pouvoir être identifiables et porter des uniformes adaptés aux tâches qu’ils effectuent. Les services de blanchisserie proposent à la location des tenues professionnelles conformes à la réglementation. De la blouse du médecin à la tenue des infirmières des aides-soignants, des agents d’entretien ou encore des brancardiers, les vêtements des professionnels sont confortables et esthétiques pour avoir un impact positif sur les patients.

Du linge de lit conforme aux normes d’hygiène

Dans les hôpitaux, les processus d’hygiène sont particulièrement importants pour éviter les risques de propagation des microbes et éliminer les facteurs infectieux. Aussi bien pour les tenues du personnel que pour le linge que l’on trouve dans les chambres des patients. Il est possible de louer des draps, des couvertures beaucoup plus esthétiques qu’avant pour que les malades où les résidents des maisons de retraite aient moins la désagréable sensation d’être en milieu hospitalier.

Les avantages de la location

Aujourd’hui, pratiquement tous les établissements de soin se sont mis à louer leur linge et à confier leur entretien à des professionnels. Premièrement, c’est une manière de réduire les frais généraux puisqu’ils assurent le transport, le nettoyage, le séchage ainsi que le repassage. C’est également un excellent moyen de bénéficier de linge récent puisque les blanchisseries renouvellent régulièrement leurs stocks. Ils utilisent du matériel spécialisé et garantissent un résultat conforme aux normes d’hygiène, ce qui est particulièrement important dans le milieu hospitalier.