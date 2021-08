Home » Actu Pourquoi Kit Harington a dû utiliser un Body Double pour cette scène sur « Game of Thrones » Actu Pourquoi Kit Harington a dû utiliser un Body Double pour cette scène sur « Game of Thrones »

La série de huit saisons de Game of Thrones a présenté un monde plein de violence et de débauche. Au milieu de tout cela, de nombreux acteurs se sont mis à nu à la caméra pour une multitude de raisons différentes.

Mais pour la star Kit Harington, exhiber son clodo nu pendant la saison 3 n’était pas une option. Au lieu de cela, il a utilisé un double corps dans CETTE scène pour une raison très précise.

A lire également : Bien organiser sa rentrée : les indispensables

A voir aussi : Trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin

kit Harington | Jason Laveris/FilmMagic « Game of Thrones » a été le premier crédit d’acteur télévisé de Kit Harington

Avant de décrocher le rôle de Jon Snow dans Game of Thrones, les seuls génériques qu’Harington avait sur son CV étaient deux rôles au théâtre du Central West End de Londres. Harington a joué dans War Horse en 2008 et 2009, et dans Posh en 2010.

Malgré son manque d’expérience, Harington a pu accrocher un rôle de premier plan dans ce qui allait devenir la plus grande émission de télévision de la planète. Cela a fait de lui une star presque du jour au lendemain, mais il avait confié à GQ en 2014 qu’il ne se voyait jamais comme un homme de premier plan.

« Je ne pensais pas vraiment être un homme de premier plan de quelque façon que ce soit », a avoué Harington. « À l’école d’art dramatique, en troisième année, j’ai été résigné au sort d’être Jeune victime de viol masculin no 2. C’était le genre de catégorie dans laquelle j’ai été inscrit. J’ai un visage très bébé sous tout ce fuzz. »

RELIÉ : « Game of Thrones » Star Rose Leslie admet qu’elle est responsable de presque ruiner l’un des traits les plus célèbres de Kit Harington

Son visage de bébé, cependant, a été un grand facteur dans l’obtention du rôle à Harington. Au début des livres de George R. R. Martin, Jon Snow a environ 14 ans. C’est ainsi que les showrunners lui ont demandé de jouer le personnage dans le pilote.

Mais quand il a tenté de passer à l’adolescence alors qu’il était au début de la vingtaine, ça n’a pas marché. Les producteurs ont dit à Harington qu’il était trop propre et qu’il avait besoin de faire pousser ses cheveux et sa barbe.

Le look Jon Snow était dans le contrat de l’acteur

Quand Harington a dit « oui » au rôle de Jon Snow, il n’avait aucune idée que cela l’enfermerait dans un regard spécifique pour le la prochaine décennie. Mais c’est exactement ce qui s’est passé. Les longues serrures et la barbe de Harington sont devenues si populaires qu’elles se sont retrouvées dans son contrat.

Le casting et l’équipe ont tourné Game of Thrones durant la seconde moitié de chaque année. Quels que soient les projets dans lesquels Harington a été impliqué au cours du premier semestre de l’année, il était contractuellement obligé de se présenter sur le plateau du GOT ressemblant à Jon Snow.

« Ça vous garde restreint », avait-il dit à l’époque. « Je ne peux pas jouer à une marine américaine. »

CONNEXE : ‘Game of Thrones’ : 1 Scene Scarred Kit Harington pour la vie et il n’était même pas dedans

Harington n’était pas à l’aise avec toute l’attention qu’il recevait en raison de son apparence, et il détestait parler de son apparence. Pendant les premiers jours de GOT, il a tenté de dévier une question sur ses cheveux en disant à l’intervieweur que son secret pour le look Jon Snow n’était pas de se laver les cheveux.

Il a par la suite reconnu qu’il était « un peu vrai » parce qu’il ne voulait pas que Jon ait des « serrures fluides ».

« J’aime que ça ait l’air gras et médiéval », a-t-il expliqué. « Il est donc très enchevêtrement. À la fin, c’est plutôt horrible. »

Kit Harington explique pourquoi il a utilisé un double corps dans CETTE scène ‘Game of Thrones’

Les fans se souviendront que pendant la saison 3, Ygritte (Rose Leslie) attire Jon Snow dans une grotte et le séduit. Jon a été vu nu par derrière alors qu’il sautait dans une piscine de roche. Mais ce n’était pas Harington dans le tir. L’acteur dit avoir utilisé un double corps pour une raison très précise — « stupidité jeune mâle ».

« Quand il s’agissait de cela, j’ai eu une cheville cassée », explique Harington. « Donc, la seule fois où tu as vu mon cul, ce n’était pas mon cul. »

L’acteur s’est cassé la cheville environ six semaines avant le début du tournage. C’est arrivé après une soirée à Londres, quand il est rentré chez lui et s’est rendu compte qu’il avait laissé ses clés à l’intérieur de son appartement.

CONNEXES : Pourquoi ‘Game of Thrones’ Star Kit Harington Co-star ‘Criminel’ vient de l’appeler un ‘Real D**k’

Comme il avait déjà grimpé jusqu’à sa fenêtre du deuxième étage, son courage liquide l’a convaincu qu’il pouvait le refaire. Il ne pouvait pas.

Son colocataire l’a trouvé sur le trottoir à l’agonie. Les médecins ont été surpris que la façon dont il s’est cassé la cheville ne finisse pas par se casser la hanche et la jambe. Harington se souvient avoir été nerveux à l’idée de le dire à ses agents, et il pensait avoir foiré son travail. Heureusement, ils ont fini par tirer autour de la blessure.

Les huit saisons de Game of Thrones sont disponibles sur HBomax.