Home » Actu Aspire: l’indétrônable de la vape Actu Aspire: l’indétrônable de la vape

Avec l’émergence de la cigarette électronique, de nombreux acteurs se sont très vite lancés dans l’aventure. Un de ces pionniers a su, dès le départ, attirer l’attention grâce à ses produits performants et leurs prix accessibles. Né en 2013 en Chine, le fabricant Aspire est aujourd’hui l’un des géants du secteur. Portrait.

Nombreux sont les primo-vapoteurs qui ont découvert la vape avec des produits signés Aspire, et la mention du clearomiseur K1 doit aujourd’hui encore raviver de très bons souvenirs chez ceux qui ont pris leurs marques avec cet excellent outil ! Ce réservoir à la conception simple offrait en effet un excellent rendu des saveurs tout en ne craignant par les fuites…

Fort de ce premier succès, Aspire a lancé un produit qui allait devenir le porte étendard de la firme. Le Nautilus reçut, dès sa sortie, les éloges de tous les reviewers de la planète. L’immense majorité des vapers fût conquise par ce clearomiseur au design attachant et à la fiabilité inégalée. Chose relativement rare pour être soulignée, bien que mis sur le marché depuis plusieurs années, le Nautilus reste, aujourd’hui encore, une référence incontestée. Là réside le génie d’Aspire : s’inspirer des tendances de fond pour concevoir des produits intemporels.

Mais ne parler que des clearomiseurs de la marque serait bien trop réducteur. Le fabricant chinois s’est en effet également illustré en proposant des boxs au look attirant et aux performances au moins égales, et parfois bien supérieures, aux produits plus onéreux. Grâce à ses mods électroniques Zelos ou Puxos par exemple, Aspire a su consolider son statut de leader et fidéliser ses clients.

Toujours à l’affût de nouveautés, ces derniers constituent cependant une cible très exigeante, et ne pas être à leur écoute peut être très vite synonyme de déclin. Les attentes évoluent et les fabricants se doivent d’y répondre.

Une tendance lourde se dégage aujourd’hui dans l’univers de la vape. Pendant un certain temps, les vapers recherchaient en effet à produire les nuages les plus impressionnants possibles. Mais cette époque est “révolue” et nombreux sont ceux qui souhaitent revenir à des produits plus raisonnables, plus discrets. La réponse des industriels est à chercher du côté des “pods”. Ces cigarettes électroniques de petites tailles, essentiellement destinées à procurer une sensation en gorge importante, sont de plus en plus prisées. Aspire ne pouvait donc pas passer à côté de l’occasion et a travaillé d’arrache-pied de concevoir un pod unique en son genre…

De ses longues recherches sont nées le Spryte, le Breeze et plus récemment le Cobble ou le Nautilus Aio. Ces produits nouvelle génération reprennent l’ADN de l’ensemble de la gamme Aspire, c’est-à-dire une fiabilité à toute épreuve, un rendu exceptionnel et une utilisation aussi simple qu’intuitive.

Aspire ne s’est pas trompé et le succès est une fois de plus au rendez-vous. Les vapoteurs sont tombés sous le charme des pods, et plus particulièrement de ceux conçus par les ingénieurs d’Aspire, qui sont une véritable référence. La vape est un secteur innovant qui se renouvelle constamment. Aspire en est l’un des plus glorieux fers de lance, et c’est amplement mérité.