Pourquoi faire appel à un professionnel pour la pose de serrure certifiée

Vous vous êtes retrouvé face à une porte bloquée avec les clés dans la serrure ? Vous avez cassé votre clef dans la serrure ? Ce type de situation inattendue peut être vraiment déconcertant. Une telle situation vous oblige à trouver un serrurier en urgence, ce qui n’est pas toujours évident, surtout si vous souhaitez faire installer une serrure certifiée afin d’optimiser votre sécurité. Vous ne savez pas comment faire pour trouver le serrurier idéal pour ce type de tâche ? Lisez cet article. Vous y trouverez certainement quelques pistes de solutions.

Qu’est-ce qu’une serrure certifiée ?

Une serrure certifiée est une serrure qui a bénéficié de plusieurs tests effectués en laboratoire au Centre National de Prévention et de Protection. Ces tests ont pour but de vérifier sa résistance aux tentatives d’effraction. Une fois qu’une serrure a réussi aux différents tests, elle se voit attribuer la marque A2P avec une note qui dépend de la durée de la résistance. On retrouve des serrures à une étoile, à deux étoiles et même à trois étoiles pour une résistance maximale. Les serrures A2P à une étoile correspondent au premier niveau de résistance. Elles offrent une résistance de 5 minutes à l’effraction. Les serrures A2P à deux étoiles correspondent au niveau intermédiaire et offrent 10 minutes de résistance à l’effraction. Les serrures A2P à trois étoiles correspondent au troisième niveau et offrent 15 minutes de résistance à l’effraction. Faites appel à un professionnel pour la pose de votre serrure certifiée.

Quels sont les avantages du recours à un professionnel pour la pose de serrure certifiée ?

Recourir aux services d’un professionnel pour la pose de serrure certifiée vous permet de bénéficier d’une prestation de qualité, sécurisée et durable. En outre, vous êtes assuré de payer des tarifs alignés sur les prix du marché. Par ailleurs, contacter des professionnels pour la pose de serrure certifiée vous donne la possibilité de comparer plusieurs estimations sur le web avant de vous engager. Vous avez également la possibilité de bénéficier d’une garantie dépannage d’urgence à domicile en appelant votre assurance habitation. Cela vous permettra de bénéficier d’un remboursement des frais de déplacement du serrurier ainsi que de la première heure d’intervention.