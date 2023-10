Pourquoi choisir une porte verrière battante ?

La porte verrière battante est une installation qui s’ouvre sur des espaces : une salle de bain, une cuisine, une mezzanine, etc. Qu'il s'agisse d'une simple verrière industrielle ou une grande paroi vitrée à porte double, cette porte ajoute une touche de charme à l’espace.

Fabriquée en bois, en acier ou en aluminium, la porte verrière battante permet de passer facilement d'un espace à l'autre sans bloquer la lumière. Découvrez dans cet article les raisons de choisir une porte verrière battante.

Les avantages du porte verrière battante

La porte verrière battante est pratique car elle permet de fermer les espaces sans les isoler. Cette installation entièrement vitrée ou avec soubassement permet ferment les espaces sans bloquer la lumière. L’installation d'une porte battante façon verrière est donc une solution pleine d’avantages. Des spécialistes comme eco-verrière fournissent plus d’informations à ce sujet.

En outre, la porte verrière battante est généralement installée entre la cuisine et le salon ou comme porte d'un couloir sombre. Vous pouvez aussi l’installer pour fermer les escaliers afin d'éviter le bruit à certains étages. Aussi, si vous prévoyez une suite parentale avec salle d'eau, la porte verrière battante est une solution parfaite pour faire entrer la lumière dans la salle de bains.

Les portes verrières battantes se présentent sous différentes formes : épaisses, en aluminium, en bois ou en verre. Classiques, modernes, élégantes, stylées et originales, il existe une variété infinie de modèles de porte verrière battante aux designs et à l'esthétique nombreux et variés.

Quel type de porte verrière battante choisir ?

Les portes verrières battantes sont disponibles en bois, en aluminium ou en acier. La couleur la plus courante est le noir, qui correspond à un style industriel pur. Mais des teintes telles que le blanc, le bordeaux, le vert et l'écru sont également disponibles.

En outre, les types de verrière sont nombreux et variés. Il y a la porte verrière à simple ou double battant, qui s’installe à la place de la porte conventionnelle ou avec une verrière à soubassement. Selon les besoins, elle peut également être équipée d'un garde-corps au-dessus afin d'offrir une vue jusqu'au plafond.

Quant à la porte verrière battante avec soubassement, elle est comme une fenêtre qui s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Elle peut être utilisée comme verrière à incruster dans une cloison pleine ou à poser.

Selon la finalité de l'installation de la porte verrière battante, le vitrage peut être plus ou moins importants. On peut choisir du plexiglas, du verre simple de sécurité, du verre feuilleté, du double vitrage...

La porte verrière battante agrandit les pièces et offre de la lumière

La porte verrière battante peut faire paraître les petites pièces plus grandes et plus lumineuses. Les salles de bains, par exemple, sont souvent petites, sombres et sans fenêtres… Pour éviter cela, vous pouvez installer une porte verrière battante entre la chambre et la salle de bains. Vous aurez ainsi l'impression de gagner plus d'espace au sol et surtout plus de lumière.

En outre, la porte verrière battante délimite l'espace sans bloquer la lumière et crée une impression de profondeur. Il est ainsi possible d’obtenir une deuxième pièce tout en conservant l’espace. De plus, elle convient aussi bien à une maison qu'à un bureau.