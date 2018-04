Home » Immobilier Pourquoi acheter dans le neuf plutôt que louer Immobilier Pourquoi acheter dans le neuf plutôt que louer

Le contexte actuel des taux est un argument pour convaincre ceux qui hésitent à passer à l’action. Et plus la surface financée est importante, plus vite l’achat devient intéressant par rapport à la location. Pourquoi ? Parce qu’une surface plus grande signifie un emprunt plus élevé et donc un impact plus fort des taux d’intérêt actuellement très bas.

Rentabiliser son investissement

En France, une acquisition est rentabilisée en moyenne au bout de trois ans. Il faut comprendre que, pour un bien de 70 m², au bout de trois années de détention d’une résidence principale, l’achat se révèle plus intéressant que la location. Autrement dit, si une personne reste locataire plus de trois années de ce type de bien, la location devient une source de perte financière par rapport à l’achat. Pour en arriver à cette conclusion, Meilleurs Taux a passé au crible 36 villes de france en analysant les conditions tant pour la location que pour l'achat.

Focus sur l'Alsace

Investir dans l'immobilier neuf en Alsace se révèle être une belle opportunité. De plus, la région reste très abordable, avec des prix immobiliers inférieurs à la moyenne nationale, notamment dans le neuf. En combinant cet investissement à moindre coup et, le pouvoir d’achat et dynamisme de la région, l’investissement ne peut qu'être rentable. S'il s’agit d’un investissement immobilier locatif, il n’y a pas de problème pour trouver des locataires. Ces dernières années l’investissement en Alsace s'est montré très bénéfique pour les acheteurs, avec une offre très élevée.

La région Alsace est portée par de grandes villes comme Strasbourg, Mulhouse, Belfort, Colmar ou encore Haguenau. La plus importante reste Strasbourg, avec la présence de plusieurs institutions tels que le Parlement Européen ou le Conseil d’Europe, ce qui permet à la ville de bénéficier d’une renommée et d’une visibilité internationale. Elle dispose également d’une richesse culturelle qui séduit les étudiants de toute la France, ce qui en fait une ville attrayante pour l’investissement locatif.