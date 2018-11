Home » Santé Penser à l’épanouissement de l’enfant dès le début de la grossesse Santé Penser à l’épanouissement de l’enfant dès le début de la grossesse

Vous avez annoncé la grande nouvelle à vos proches : vous attendez un enfant ! Déjà, chacun s'attache à participer à cette grande aventure, parfois grâce à la liste de naissance qui permet de financer collectivement l'ensemble des achats nécessaires à l'installation de l'enfant. Lit, layettes, biberons et autres accessoires font partie durant quelques années du quotidien des jeunes parents. Et lorsque bébé quitte le nid, on souhaite aussi que cela se passe bien !

Sociabiliser les enfants avant l'école

L'école obligatoire permet en France aux enfants de bénéficier très tôt d'une instruction qui permet l'établissement d'un socle de connaissances et de compétences de base. Calcul, lecture, vie en société, autant d'éléments qui permettent à l'enfant de s'adapter à la communauté pour être en mesure de s'y développer dans les meilleures conditions. La crèche est en ce sens une solution idéale pour les parents qui veulent que l'enfant se socialise au plus tôt. Bien plus qu'une solution de garderie, la micro crèche est une alternative conviviale à la nourrice. Une équipe compétente s'occupe de l'enfant et lui permet de faire connaissance avec d'autres individus de son âge, ou pas. Emmener son enfant dans une telle structure rend également l'entrée à l'école plus douce.

Activités ludiques et créatives

Le développement de l'enfant, et son point de vue sur le monde se développent très tôt. En ouvrant l'enfant à de nouvelles choses quotidiennement, il est d'autant plus prêt à gérer les nouveautés. Que ce soit pour l'alimentation, les lieux fréquentés, ou les types d'activités, la diversité est souvent la clef. La lecture de contes ou bien le dessin ou le modelage de figurines permettent à un enfant de s'exprimer en réinterprétant le monde à sa façon. L'arrivée de Noël est une belle occasion de faire le tour des produits disponibles sur le marché, et destinés aux enfants, pour l'amusement, l'éducation, ou les deux à la fois !