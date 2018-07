Home » Sport Pêche à la mouche : de quoi avez-vous besoin pour débuter ? Sport Pêche à la mouche : de quoi avez-vous besoin pour débuter ?

La pêche à la mouche est passion que de plus en plus de personnes partagent. En effet, c’est la distraction favorite de nombreuses personnes toutes générations confondues. Mais avant de se lancer dans cette aventure très prisée, il est important d’avoir certains prérequis, car c’est le seul moyen de s’en sortir haut les mains. Si vous êtes décidés à débuter dans la pêche à la mouche, voici ce dont vous aurez besoin.

Un kit découverte pour commencer

Pour pêcher à la mouche, il faut disposer d’un bon matériel et malheureusement, il ne s’agit pas d’un seul outil, mais de plusieurs. Lorsqu’on débute, on ne sait pas forcément ce qui est le mieux, et cela peut sembler intimidant de rassembler le matériel un à un. La solution que l’on recommande aux débutants, c’est donc de s’offrir un kit débutant qui fournit tout le nécessaire dont on a besoin pour maîtriser la pêche à la mouche. C’est une solution rapide, facile, et idéale pour s’initier aux bases et être en mesure, le moment venu de se doter soi-même de tous les équipements nécessaires. Les équipement pour pêcher à la mouche, ceux qu’on retrouve dans le kit découverte sont la canne, la soie, une boite de mouche avec des mouches, le backing, et le moulinet. Ce sont les indispensables, mais on a aussi besoin d’une épuisette, d’un bas de ligne, de fils, de ciseau, de couteau, et de nymphes.

Disposer des bons accessoires

Pour bien débuter dans la pêche à la mouche, on a besoin de certains accessoires. Certains ne sont pas obligatoires, mais d’autres, si. L’accessoire indispensable est la combinaison. Il n’est pas nécessaire que vous vous offriez une combinaison, mais votre tenue doit être choisie avec soin. Une tenue trop voyante risquerait de vous porter préjudice. Ainsi, si vous avez une tenue kaki qui peut vous permettre de vous fondre dans le paysage, vous pourrez vous en contenter. Vous aurez également besoin d’un torchon, ou de quelque chose pour sécher la mouche, de lunettes de soleil polarisantes, et de bottes. Ce sont là les accessoires dont vous aurez besoin, avec les solutions alternatives que vous pourriez adopter pour éviter de faire trop de dépense pour vos débuts dans la pêche à la mouche.

Des informations complètes pour réussir

Avant de débuter dans la pêche à la mouche, vous devez réunir un minimum d’informations. Il y a une façon bien particulière pour réaliser les nœuds, et pour mettre la mouche à l’eau. En vous renseignant au maximum, vous pourrez apprendre ces bases, soit en regardant des vidéos, soit en lisant des textes, ou encore, en suivant les conseils d’une personne qui fait de la pêche à la mouche depuis longtemps. Des conseils avisés sont un excellent moyen d’apprendre. Si possible, vous pourriez même accompagner votre conseiller afin d’apprendre directement de lui en l’observant, et en faisant des essais pour qu’il corrige vos maladresses et vous aide à maîtriser les bases. Réunir des informations est indispensable pour débuter dans la pêche à la mouche.