Optimiser la gestion financière de son entreprise à Lyon Business Optimiser la gestion financière de son entreprise à Lyon

La comptabilité est une discipline à la fois nécessaire et obligatoire dans la gestion d’entreprise. La loi dit que toute entreprise doit tenir une comptabilité en bonne et due forme, quels que soient la taille et le type de celle-ci.

Mais outre l’importance de ce domaine du point de vue légal, elle permet aussi de fournir des états de synthèses qui sont d’une précieuse aide aux analyses de performances et décisions. Ceci étant dans l’intérêt du fonctionnement et de la croissance de la structure.

Alors, bien que certaines entités soient dispensées d’une telle obligation, il est quand même intéressant de prévoir une tenue de comptabilité dans une optique de bonne gestion, c’est pourquoi nous avons rencontré le cabinet d’expert-comptable Bourdat Finance situé à Lyon 2 et Lyon 6, ils nous expliquent clairement les bonnes conditions de gestion d’entreprise et les formalités liées à la ville de Lyon.

Alors, si vous êtes sur le point de créer une société à Lyon, cet article devrait vous en apprendre davantage sur les différentes étapes de gestion de votre société.

Un outil d’aide à la gestion financière

La comptabilité est incontestablement un outil essentiel en management. Puisqu’elle consiste à collecter, coordonner et fournir en temps réel les données liées aux opérations financières de l’entreprise, elle constitue une source d’informations régulières et fiables sur la situation financière de cette dernière.

Elle permet par ailleurs de regrouper les flux émanant des différentes entités (banques, fournisseurs, clients, personnel, etc.), puis les gérer et analyser pour optimiser sa trésorerie. Il en résulte que la comptabilité est un excellent instrument financier mais également de gestion. Et ce, pour de multiples raisons.

La comptabilité n’est pas seulement utilisée pour centraliser des données. Elle fait également en sorte de les exploiter afin qu’elles puissent contribuer au pilotage de la gestion.

Ceci s’explique par exemple par la mise en place d’un système d’information qui permet d’anticiper et analyser certains éléments indispensables : coûts, résultat d’exploitation, soldes intermédiaires de gestion, synthèse des résultats d’activités, etc. Avoir un accès à ces informations offre une opportunité de prévoir et corriger certains ratios afin d’améliorer le résultat de l’activité postérieurement.

Mais elles peuvent aussi servir à renforcer les objectifs fixés, voire à établir de nouveaux objectifs, que ce soit dans le cadre de son activité même ou vis-à-vis de ses concurrents. C’est d’une certaine façon un outil d’aide à la décision.

Comment optimiser la gestion grâce à la comptabilité ?

Mais pour que la comptabilité puisse apporter véritablement à l’entreprise, il lui faut remplir des critères conformes à la loi et aux bonnes pratiques comptables.

Parmi ces critères, la comparabilité, la fiabilité, la véracité, la régularité, la clarté, la lisibilité et le coût doivent être pris en compte pour les informations financières produites. Ainsi, en remplissant ces conditions, la comptabilité va permettre à l’entrepreneur de disposer d’indicateurs solides et fiables, sur lesquels il va se baser pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Par ailleurs, la comptabilité est un domaine qui ne s’improvise pas. C’est une part essentielle de la gestion d’une entreprise qui nécessite des outils (tableau de bord, prévisionnel, etc.) et des experts pouvant prêter main-forte à un dirigeant dans la gestion de sa structure.

Voici des outils de comptabilité en ligne recommandée par le cabinet Bourdat à destination des petites entreprises ou autoentrepreneur :

Des solutions d’optimisation de la gestion

Il peut être utile d’user d’un support de gestion qui accentue les apports de la comptabilité au sein de l’entreprise.

On fait notamment référence à une caisse enregistreuse conforme aux nouvelles réglementations dont les avantages vont également permettre une gestion plus poussée de sa structure. Le rôle de cet outil est de pourvoir toutes les fonctionnalités indispensables à la bonne tenue de la comptabilité. Il sera autant essentiel pour gagner du temps et de la productivité grâce à l’entière automatisation des opérations comptables.

Mais bien que la technologie soit une réelle valeur ajoutée, n’importe quel équipement intelligent ne saura valoir une aide humaine. Ainsi, l’entreprise pourra toujours compter sur le savoir-faire des experts comptables pour l’accompagner dans sa gestion financière.