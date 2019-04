Home » Business Une formation dédiée à la ménopause et la contraception Business Une formation dédiée à la ménopause et la contraception

Les formations s’adaptent à tous les domaines et celle-ci se focalise sur trois secteurs à savoir la ménopause, la contraception et l’infertilité. Le programme est intense, mais vous devrez consacrer une seule journée à ce rendez-vous proposé aux préparateurs en pharmacie ainsi que les pharmaciens. Cette formation pour la contraception est assez classique, mais elle aborde des thèmes importants comme les différentes méthodes, les solutions définitives ainsi que les dispositifs intra-utérins.

À la découverte du cycle ovarien

Pour conseiller au mieux les femmes, il est parfois judicieux de suivre une formation adaptée. Celle-ci aborde le cycle ovarien que ce soit pour connaître le rôle des hormones ovariennes, la régulation ainsi que les variations physiologiques. Les participants pourront aussi en apprendre un peu plus sur le syndrome prémenstruel grâce à des conseils. En effet, il est possible d’atténuer les douleurs en optant pour diverses solutions et les médicaments ne sont pas toujours les plus intéressants. Les pharmaciens peuvent préconiser l’aromathérapie, la phytothérapie ou encore la micronutrition. En parallèle, cette formation permettra d’en apprendre davantage sur les fibromes et l’endométriose afin de déterminer les meilleurs traitements.

Une formation centrée également sur la ménopause

Cette période est assez complexe dans la vie d’une femme, il peut donc être nécessaire de l’aborder puisque les patientes sont nombreuses à chercher des informations précises et pertinentes. Vous pourrez alors connaître les symptômes et les traitements substitutifs que ce soit pour les effets secondaires, le principe… Contrairement à un médecin, les pharmaciens ne peuvent pas réellement prescrire des médicaments, mais ils sont indispensables pour avoir des informations supplémentaires notamment pour la posologie… Les patientes n’hésitent pas à poser des questions lorsqu’elles viennent retirer leur traitement et cela est valable pour toutes les maladies et les symptômes. Un médecin spécialisé et un gynécologue seront présents pour vous accompagner au cours de cette formation.