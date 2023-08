Optez pour un linge de literie de qualité pour un confort optimal

La qualité de votre linge de literie joue sur la qualité de votre sommeil. Quels sont les éléments composant un linge de literie de qualité et comment les choisir ?

Un ensemble assorti de linge de literie de qualité

Une literie chaleureuse, confortable et douillette est le secret d’une excellence qualité de sommeil. Dans une literie, il n’y a pas que la qualité du couchage assurée par le matelas haute densité et le sommier à lattes. Il y a aussi la haute qualité du linge de literie qui tient dans la nature et le tissage des fibres utilisées pour la confection des tissus.

Pour un confort optimal, assurez-vous d’avoir tout votre linge de literie de qualité supérieure. Un linge de lit est composé par la housse de couette, le drap-housse et les taies d’oreiller. Ces éléments doivent être assortis afin d’apporter une belle esthétique à votre lit. En plus de ces parures de lit de base, vous pouvez ajouter un couvre-lit et des coussins, tout en tissu de haute qualité.

Les matières pour un linge de literie de qualité optimale

Quand il est question de son linge de literie, il ne faut pas lésiner sur le moyen. Pour un confort optimal dans votre lit, optez pour les fibres naturelles. Le coton est massivement utilisé pour la fabrication de linge de lit. Pour profiter du maximum de confort avec le coton, optez pour la percale de coton, le satin de coton ou la gaze de coton comme proposés par Bonsoirs. Mais aussi…

Le linge de lit en lin et ses avantages

Que ce soit pour la housse de couette, le drap-housse ou encore les taies d’oreillers, le coton fera parfaitement l’affaire. Une autre fibre naturelle, considérée souvent comme plus haut-de-gamme, tend à détrôner le coton : le lin. Les tissus en lin présentent plusieurs avantages que le coton n’a pas forcément :

La propriété thermorégulatrice du lin est un atout de taille

Il est naturellement antibactérien et antiallergique

Le lin est respectueux de l’environnement

Le lin présente cet aspect froissé très tendance

Plusieurs gammes : lin lavé - doux -, lin brut, percale de lin, satin de lin - le plus haut de gamme

La soie : un linge de lit d’exception

Inutile d’en débattre, si vous avez les moyens, rien ne peut remplacer la soie comme linge de lit. Mais là on ne parle pas uniquement de confort optimal pour le sommeil, mais également de luxe. Vous pouvez en avoir quelques-uns à utiliser pour les bonnes occasions.

Un linge de lit durable, résistant et facile à entretenir

Le choix de la matière des éléments de votre linge de lit est essentiel pour votre confort de couchage. Avez-vous opté pour une nouvelle housse en lin lavé pour votre literie ? Découvrez comment mettre une housse de couette rapidement et comment en prendre soin.

En quoi reconnaître la qualité d’un linge de lit en coton ou en lin ? Le fabricant doit privilégier l’utilisation de fibres naturelles longues pour la confection des tissus et un tissage serré. Ce procédé donne lieu à un linge de lit doux, confortable, durable et facile à entretenir.