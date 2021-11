Home » Maison Baies vitrées : comment joindre l’utile à l’agréable Maison Baies vitrées : comment joindre l’utile à l’agréable

Les baies vitrées offrent une vue entièrement dégagée sur l’extérieur, font entrer la lumière naturelle dans une habitation et créent une ouverture sur la terrasse ou sur le jardin. Elles contribuent en plus à la décoration intérieure et à la sécurité du logement. On les apprécie également pour leur capacité à améliorer l’isolation thermoacoustique de l’habitation et pour le gain de place significatif qu’elles permettent, en comparaison avec les portes battantes. Découvrez ici les différentes caractéristiques à privilégier pour bénéficier d’une baie vitrée à la fois esthétique et pratique.

Baies vitrées : optez pour le système d’ouverture à galandage

Au moment de choisir votre baie vitrée, vous avez le choix entre deux types d’ouvertures : l’ouverture coulissante et l’ouverture à galandage. Nous préconisons en l’occurrence la seconde option. En faisant le choix d’installer une baie vitrée à galandage, vous bénéficiez d’une huisserie qui a la particularité de s’intégrer dans le mur et qui permet de créer une véritable continuité vers l’extérieur (terrasse, jardin…).

Contrairement aux modèles coulissants classiques, ses vantaux ne se superposent pas les uns sur les autres, mais coulissent directement dans les parois des murs adjacents. C’est pourquoi, une fois ouverte, la baie vitrée à galandage offre à son propriétaire l’impression que son jardin ou sa terrasse est le prolongement immédiat de la pièce. La largeur de passage devient alors maximale et la vue vers l’extérieur complètement dégagée.

L’importance de privilégier le sur-mesure

Peu importe le matériau de fabrication choisi (PVC, bois, aluminium, bois-alu…), le sur-mesure permet au propriétaire de bénéficier d’une baie vitrée qui se prête au centimètre carré près à la configuration de sa maison, autant qu’à ses attentes. Il se révèle très avantageux si les dimensions standards ne correspondent pas aux besoins du propriétaire.

Une baie vitrée sur mesure dispose de dimensions personnalisées et d’un aspect unique pouvant apporter une touche d’originalité à l’habitation, voire souligner la beauté d’un jardin, d’une piscine ou encore d’un patio. Son coût dépend notamment de ses dimensions, du nombre de vantaux, du matériau du portant et de la qualité du vitrage.

L’importance du vitrage anti-effraction

Afin qu’une baie vitrée puisse répondre aux besoins de sécurité du foyer, elle doit être équipée d’un vitrage anti-effraction. Comme l’indique son nom, il présente d’importantes propriétés de résistance pouvant faire obstacle aux tentatives d’effraction. Un vitrage anti-effraction résiste aussi bien aux bris de verre qu’aux chocs. Et pour cause, c’est un vitrage feuilleté constitué de plusieurs vitres assemblées entre elles par plusieurs films transparents ultra-résistants.

Misez sur le double ou triple vitrage feuilleté pour une meilleure isolation

Pour rallonger le temps de résistance de sa baie vitrée, il vaut mieux opter pour un double, voire un triple vitrage anti-effraction. Mais en plus de s’ériger comme un frein aux tentatives d’effraction, ce type de vitrage est plébiscité pour ses performances thermiques considérables. Si l’on souhaite opter pour un double vitrage, il apparaît plus pertinent d’opter pour le VIR (vitrage à isolation renforcée), aussi appelé vitrage à haut rendement ou vitrage super isolant.

Une fois l’acquisition de votre baie vitrée réalisée, la prochaine étape consiste à confier la pose à un expert en la matière. Ce dernier s’assure que l’installation se fasse dans les règles de l’art et que la baie vitrée puisse conjuguer tous ses avantages.