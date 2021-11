Home » Loisirs Nos conseils pour acheter un instrument de musique pour une pratique « loisir » Loisirs Nos conseils pour acheter un instrument de musique pour une pratique « loisir »

Plusieurs loisirs sont souvent privilégiés notamment par les adolescents et les jeunes adultes. La musique fait partie des choix puisqu’il est toujours plaisant de jouer de la guitare, de la batterie ou encore de la flûte. Le choix de l’instrument dépend des préférences, mais également du budget et de l’apprentissage. Ce dernier peut être plus ou moins difficile par rapport à l’instrument que vous pourrez trouver sur le site de Music Privilège. Certes, il existe des tutoriels et des vidéos sur Internet, mais l’apprentissage du solfège peut s’avérer difficile.

Quel instrument de musique choisir ?

Si vous avez tendance à vous déplacer très régulièrement dans le cadre de votre travail, nous vous conseillons de choisir un instrument facile à transporter. Évitez alors les percussions puisque la batterie classique ou électronique est toujours difficile à emporter même si des caisses spécifiques sont prévues à cet effet. Choisissez, dans ce cas de figure, un instrument à vent ou encore à cordes. Le piano peut être envisagé si vous n’êtes pas contre de pratiquer sur une tablette.

En effet, il existe aujourd’hui des logiciels qui vous permettent de jouer de la guitare, de la batterie ou encore du piano sans avoir un réel instrument.

Certes, le rendu n’est pas le même et c’est aussi le cas pour le plaisir, mais vous aurez tout de même une alternative pour profiter de ce loisir.

Si vous ne souhaitez pas devenir un professionnel, suivez des cours à distance et en ligne afin d’apprendre à votre rythme.

Par rapport à votre agenda, il peut être difficile de trouver des créneaux pour se rendre dans une école surtout si vous êtes souvent en déplacement. Parmi les instruments de musique les plus sélectionnés, il y a bien sûr la guitare qu’elle soit folk, électrique ou classique, mais également les percussions comme la batterie et les instruments à vent. Le piano reste une valeur sûre, mais son principal inconvénient concerne l’encombrement surtout pour certains modèles.

Quel budget prévoir pour l’achat d’un instrument de musique ?

Le profil aura vraiment une incidence sur cette dépense. Si vous jouez de manière occasionnelle, optez pour du matériel de qualité, mais prévoyez un budget de quelques centaines d’euros. Par contre, si ce loisir est vraiment sérieux et qu’il se transforme en une vraie passion, optez pour un budget plus conséquent qui pourra se rapprocher ou dépasser 1000 euros. Certains instruments ont aussi besoin d’accessoires comme la guitare et les percussions. L’achat de l’instrument de musique n’est pas toujours suffisant.

Pour une guitare, il faut un métronome, des médiators ainsi qu’un ampli pour une version électronique. N’oubliez pas la housse pour le transport et choisissez-la assez robuste, et même dure pour éviter les chocs. Ces guitares sont particulièrement fragiles. Vous aurez aussi besoin d’un pupitre pour les partitions. Prenez en compte l’intégralité de l’investissement, il peut vite dépasser 1000 euros même pour les débutants qui ne veulent pas forcément devenir des professionnels de la musique.

Commencez peut-être avec des instruments d’occasion avant d’envisager un achat plus onéreux. Ce dernier demande donc une bonne dose de réflexion.