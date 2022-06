Notre avis sur le site Dinavia.fr

Qui est Dinavia ?

Dinavia est une entreprise française basée à Paris qui existe depuis 2019. Sur son site internet, Dinavia.fr met en vente des affiches décoratives et des cadres.

On y retrouve une panoplie d’articles pour créer une décoration murale personnalisée grâce à différents styles et tailles en fonction de ses besoins.

Lire également : Combien coûte le remplacement d’une serrure ?

La caractéristique principale de cette entreprise est de proposer une multitude d’affiches classées par thème. Vous pouvez par exemple retrouver des affiches scandinaves, nature, ville ou encore des affiches sur le thème des animaux.

Dinavia livre partout sous 10 jours ouvrés en moyenne. La livraison est gratuite pour la France métropolitaine, un vrai plus qui permet de ne pas avoir de mauvaise surprise au moment de payer sa commande.

A voir aussi : Quels rangements choisir pour son intérieur ?

Pour les personnes vivant à l’étranger, la livraison est parfois gratuite et la durée est de 10 à 15 jours ouvrés en moyenne en fonction du pays.

Notre retour d’expérience avec Dinavia : Un avis positif !

Nous avons dans un premier temps contacté le support client qui a répondu dès le lendemain à nos questions. Nous souhaitions dans un premier temps nous faire un premier avis quant au sérieux de l’entreprise et ensuite leur poser quelques questions sur les coloris et les cadres. Le support à su répondre à nos questions et nous conseiller dans nos choix. Nous avons donc décidé de nous laisser tenter par l’expérience !

Au moment de notre recherche, nous avons parcouru les multiples rubriques présentes sur le site. Il est vrai qu’un large choix s’offre à vous, des idées aussi intéressantes que charmantes. Plusieurs thèmes et styles sont proposés, allant des tableaux scandinaves et minimaliste aux affiches vintage noir et blanc.

Nous avons finalement décidé de partir sur des affiches de ville dans un style vintage avec des couleurs assorties à notre déco. Les photos sont imprimées sur une toile épaisse d’une belle matité qui ont l’air plutôt robustes. Comme cadre, nous avons choisi des cadres en bois noir qui conviennent parfaitement avec les autres meubles. Ainsi, on préserve le style organique de notre décoration tout en ajoutant du relief et de la couleur.

La commande a été reçue en 9 jours. Verdict : Nous n’avons vraiment pas regretté notre achat. La beauté des couleurs, la clarté des détails et la qualité du cadre sont des détails importants qui font toute la différence.

Une fois accrochées, elles décorent une grande partie du mur sans encombrer ni donner une impression de trop. L’ensemble offre un terrain de jeu agréable au regard.

En outre, les affiches ont été bien emballées et protégées. Aucune égratignure, même après le long trajet. Dinavia est très soigneuse dans les détails, ce qui est génial sachant que la livraison est gratuite !

Pour conclure, si nous devons nous donner un avis sur Dinavia, nous vous recommandons ce site sans hésiter ! Avec toutes les affiches disponibles vous avez l’embarras du choix pour sublimer les murs de votre intérieur.