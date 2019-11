Home » Maison Comment réussir son déménagement ? Maison Comment réussir son déménagement ?

Ça y est, c’est le grand jour ! Vous avez décidé de déménager et vous ne savez pas par où commencer ? Vous vous voyez déjà noyé sous une tonne de cartons, perdu sous une masse de démarches administratives et les nerfs à vif. Voici quelques conseils pour vous aider à réussir sans encombre cette étape importante.

Pour beaucoup d’entre nous, un déménagement est l’occasion de faire le tri dans les placards, de jeter ce que l’on utilise plus, bref de mettre un peu d’ordre dans sa vie. Pour d’autres c’est une source de stress supplémentaire qu’il va falloir gérer au mieux.

Déménager dans son nouveau logement est parfois une étape éprouvante. Souvent imaginé comme une journée de dur labeur, un bon déménagement repose en réalité sur une préparation minutieuse et une organisation sans faille.

Le plus important est de commencer par vous organiser. Au moment du déménagement, plusieurs choix s’offre à vous : le système D qui consiste à faire appel à son entourage ou le choix de travailler avec des déménageurs professionnels sur qui vous pourrez décharger une importante partie du travail à effectuer autour du déménagement.

Pour aborder plus sereinement votre déménagement, il est important d’anticiper le jour J en listant les tâches à réaliser avant la date butoir. Mise en carton, réservation du camion, communication avec les voisins actuels et futurs à propos de la gêne occasionnée, annonce aux proches de la date pour donner un coup de main… Un déménagement réussi passe avant tout par une bonne organisation, ne l’oubliez pas !

Organisez-vous méthodiquement

Votre préavis est posé ? il vous reste moins de 3 mois pour planifier votre opération « changement de vie » l’occasion de vous débarrasser de tous les meubles que vous souhaitez vendre ou donner. Pensez à contacter les organismes comme La Croix Rouge ou Emmaüs qui seront surement intéressés par votre mobilier encombrant et qui se déplacent gratuitement chez vous.

Vous pouvez aussi simplement proposer au propriétaire de laisser les meubles et la décoration qui lui plait. De même, si vous disposez des coordonnées du prochain locataire, vous pouvez tenter de lui laisser ou même de lui vendre. Peut-être qu’il appréciera d’avoir une machine à laver ou un canapé déjà disponible le jour de son emménagement.

Une fois débarqué dans votre nouveau chez vous, il faudra avoir à portée de main les cartons les plus importants, ceux dont vous aurez une utilité immédiate (aspirateur, vaisselle, draps…). C’est pourquoi, la mise en cartons doit commencer par vos biens les plus superflus (livres, DVD, consoles…). Profitez-en pour faire le tri, c’est l’occasion où jamais ! Rien de plus déprimant que de ressortir des cartons des objets que l’on ne souhaitait pas garder.

Pourquoi choisir un déménageur professionnel ?

Utilisez dans 30% des déménagement, les sociétés traditionnelles proposent plusieurs formules adaptées à tous les budgets. Vous pouvez, par exemple, choisir de leur déléguer :

Le montage et le démontage des meubles

Le remplissage des cartons

L’emballage des objets fragiles

L’acheminement de vos meubles et objets vers votre nouveau domicile

La location d’un lift pour évacuer et ensuite installer les objets et le mobilier

L’inconvénient principal étant le coût car il faut compter entre 800€ et 3000€ en moyenne et en fonction du volume à déménager.

Vous déménagez à l’étranger ?

Que vous partiez pour le travail, les études, pour rejoindre votre famille ou tout simplement pour sortir de votre zone de confort, la logistique du déménagement dépendra fortement de la distance que vous allez parcourir. Entre un déménagement à l’autre bout de la terre et dans un pays limitrophe de la France, la préparation n’est pas exactement la même. Cependant, il y a de nombreuses démarches de bases en commun qui vous assureront un déménagement à l’étranger heureux quelle que soit la destination choisie.

Quelques conseils pour bien choisir son déménageur

Une fois que vous avez fixé la date du déménagement, il est recommandé de contacter plusieurs sociétés de déménagement pour obtenir plusieurs devis et pouvoir comparer les offres. Sachez que les tarifs peuvent doubler d’une entreprise à une autre, donc soyez vigilant et n’hésitez pas à faire marcher la concurrence. Soyez attentif aux assurances proposez et veillez à ce que l’entreprise de déménagement que vous choisirez soit bien inscrite auprès de l’organisme officiel. Méfiez-vous des déménageurs qui vous proposent des prix dérisoires : le service risque de vous décevoir. Enfin gardez à l’esprit qu’un bon déménageur dispose du matériel et de l’équipe adaptée pour mener à bien votre projet.

Si vous préférez déménager seul, faites la liste de toutes les choses dont vous aurez besoin et réservez ou achetez le matériel nécessaire (véhicule utilitaire, outils d’aide au transport, cartons, scotch…). Pensez à prévenir et à réquisitionner les personnes susceptibles de vous aider parmi vos amis et votre famille. Vous pouvez déjà emballer dans des cartons tous les objets non essentiels à votre quotidien (décorations, livres, bibelots…). Pensez à garder près de vous vos documents officiels comme les cartes d’identité ou les passeports, ainsi que vos appareils électroniques, dont vous aurez peut-être besoin le jour J.