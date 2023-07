Colonne de douche : mode d’emploi

Vous désirez insuffler un coup de jeune dans votre salle de bain ? La colonne de douche de rénovation vous permettra de gagner davantage de place, en plus d’apporter plus de sécurité. Très utilisé aujourd’hui, cet accessoire se révèle indispensable pour votre pièce. Découvrez plus d’infos sur la colonne de douche avec ce petit mode d’emploi.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans une colonne de douche ?

Attention à ne pas confondre cabine de douche complète et colonne de douche : les deux restent bien différentes. La colonne de douche présente tous les accessoires nécessaires pour prendre une douche. Cela permet de l’installer directement si vous n’avez qu’une douche de rénovation sans robinetterie. Elle s’intègre particulièrement bien dans les douches à l’italienne.

En fait, elle contient :

la robinetterie avec le mitigeur de douche thermostatique et le flexible de douche ;

la pomme de douche à tête ronde ou carrée ;

une barre de douche murale pour les modèles de colonnes de douche qui ne sont pas encastrables ;

un grand pommeau de douche pour un système de douche pluie.

Il s’agit donc d’un kit de douche, tout simplement. Vous pouvez également vous en servir comme kit de baignoire murale pour compléter votre bain.

Les différents types de colonne de douche

Selon la configuration de votre douche, vous pouvez choisir :

une colonne de douche d’angle : idéale pour gagner en place ;

une colonne de douche encastrée ;

une colonne de douche ajustable en hauteur ;

une colonne de douche hydromassante : parfaite pour se relaxer pendant que vous vous lavez.

Colonne de douche encastrée

Vous n’avez pas beaucoup d’espace et vous préférez une robinetterie qui reste discrète ? Dans ce cas, le set de douche encastré permet de ne faire apparaître que :

la douchette encastrée et le pommeau ;

le mitigeur ;

les fonctions stop et inverseur de jets.

Toutefois, cela rend la douche thermostatique encastrée impossible à ajuster. En effet, une fois insérée dans votre mur, vous ne pourrez pas la déplacer. Même s’il y a un flexible pour la douchette et le pommeau, cela limite sa polyvalence. Pensez donc à toute la famille avant d’installer votre set de douche encastrée. Rien n’est plus frustrant qu’une douchette et un pommeau trop haut ou trop bas ! Je vous recommande une douche avec une tête orientable pour vous faciliter la vie.

Système de douche à hauteur réglable

La colonne de douche réglable se montre bien plus flexible, même si on peut voir l’ossature des robinets. C’est une solution polyvalente pour que tout le monde puisse profiter de la douche sans avoir à faire de travaux. Plus besoin d’avoir à tendre les bras sur la pointe des pieds pour vous saisir de ce pommeau de douche !

Les matériaux de la colonne de douche

On retrouve principalement :

des têtes de douche en acier inoxydable ;

des têtes de douche en laiton ajustables hauteur ;

des colonnes de douche en acier inoxydable (inox) ;

de l’ABS chromé.

Ce sont des matériaux très résistants à la rouille, car ils supportent très bien l’humidité. Certaines gammes proposent même une couche anticalcaire.

Il existe également des colonnes en bois, mais elles restent plus rares. Il s’agit d’une matière rendue imputrescible grâce à un traitement et qui est doté d’une couche de vernis.

Quelques raisons d’adopter une colonne de douche

Tout d’abord, la colonne de douche est design. Elle propose diverses finitions selon son matériau. Côté couleur, découvrez du gris, du blanc ou même du noir. Concernant ce dernier, vous trouverez notamment du noir mat. Plus rarement, il existe aussi des sets de douche dorés, si vous voulez un côté luxe.

Si vous voulez trancher avec l’aspect contemporain qu’apporte ce type d'accessoire, adoptez une colonne de douche à encastrer rétro. Combiner les deux styles permet de sortir du classique et d’obtenir des résultats vraiment surprenants.

Ensuite, la plupart des modèles vendus aujourd’hui proposent des sets de douche avec mitigeur thermostatique. Dites adieu aux brûlures causées par les colonnes de douche avec mitigeur mécanique, en plus de réaliser des économies d’eau ! Un ensemble de douche thermostatique permet de mieux gérer la température de l’eau et se montre plus réactif qu’une colonne de douche avec robinet mécanique.

Côté entretien, ce n’est pas complexe, puisque les matières sont conçues pour un usage intensif dans un milieu humide.

Si vous souhaitez poser votre savon pour vous laver, certains panneaux de colonne se dotent d’une étagère en verre fixe ou d’une tablette. Cela fait gagner de la place dans vos meubles de rangement et dans votre douche. Certains modèles de colonnes de douche proposent même un miroir !

Vous avez envie de poser une colonne de douche thermostatique réglable en hauteur ou une douche thermostatique encastrée ? Si vous n’installez pas de douche à l’italienne, n’oubliez pas de vous procurer le receveur, les parois et les portes de douche vendus séparément.