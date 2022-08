Notion sur les denrées alimentaires colorantes

Certains aliments ont besoin de colorants pour faire sortir un aspect plus attirant. En effet, il existe des aliments qui sont naturellement bien colorés. Les entreprises agroalimentaires font donc appel à des ingrédients colorants ou des additifs. Dans cet article, le sujet se portera sur les denrées alimentaires colorantes.

L’ingrédient colorant

En effet, les denrées alimentaires colorantes ne sont en aucun cas des additifs, mais plutôt des ingrédients. Elles ont pour rôle de retoucher la couleur des aliments pour obtenir un effet naturel. L’entreprise Exberry. fabrique des denrées alimentaires colorantes à partir des légumes et des fruits. D’ailleurs, l’effet naturel prouve qu’il n’y a aucune substance chimique.

Les fruits et les légumes souvent utilisés sont la betterave, la carotte, le curcuma, etc. En réalité, ce sont des aliments issus de l’agriculture sans colorant. De plus, il peut aussi apporter du goût aux produits alimentaires. Par exemple, un concentré de tomate apportera à la fois un goût délicieux et une belle teinte rouge aux aliments.

Les avantages de l’utilisation des denrées alimentaires colorantes

Les colorants alimentaires naturels permettent aux produits alimentaires d’avoir une couleur intense et attirante. D’ailleurs, c’est un moyen d’attirer les consommateurs à l’achat. Les gens adorent les couleurs, car elles promettent beaucoup d’avantages. De plus, les colorants artificiels sont nocifs pour la santé humaine.

Les denrées alimentaires colorantes ne changent en rien la consistance du produit alimentaire. D’ailleurs, elles ne vont pas affecter leur goût. Elles vont plutôt améliorer les qualités du produit pour permettre aux consommateurs de mieux apprécier le produit. Les entreprises agroalimentaires utilisent de plus en plus ces colorants naturels pour fidéliser leur clientèle. De plus, l’aspect synthétique se remarque facilement. Les consommateurs préfèrent la beauté de la couleur naturelle des aliments.

Mis à part les bénéfices des consommateurs et des entreprises, il s’agit d’une contribution écologique. En fait, la fabrication des couleurs artificielles engendre la pollution. À l’inverse, les colorants extraits des fruits et légumes ne laissent aucun déchet polluant l’environnement.

Les effets secondaires des colorants synthétiques

Les colorants naturels en provenance des plantes ou des animaux sont inoffensifs pour l’être humain. Au contraire, ils peuvent apporter des bienfaits aux consommateurs. Ce n’est pas du tout le cas des colorants fabriqués de manières artificiel. En effet, leur fabrication utilise des produits chimiques nocifs pour la santé. Certains adultes sont victimes de problèmes de santé qui peuvent devenir graves. Chez les enfants, des troubles comportementaux sont observés.

Le rouge 40 (allura), la tartrazine, le benzoate de sodium et encore d’autres sont les plus utilisés comme colorants synthétiques. En effet, ils sont très courants dans l’industrie alimentaire. C’est assez évident, car ils sont moins chers. Cependant, les denrées alimentaires colorantes sont plus saines malgré leur prix. L’avantage reste uniquement dans le prix, les inconvénients sont nombreux.

Pour conclure, les denrées alimentaires colorantes sont la meilleure solution pour colorer les produits alimentaires naturellement. En outre, il s’agit d’une préservation de la santé des consommateurs et celle de la planète. Alors, consommez au maximum le naturel pour une meilleure santé.