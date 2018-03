Home » Maison Nettoyage des hottes de cuisine par un professionnel Maison Nettoyage des hottes de cuisine par un professionnel

Pour une question d’hygiène et des raisons sanitaires et de sécurité, le nettoyage régulier de la hotte de votre cuisine est indispensable. Compte tenu de la complexité de cette tâche, il est important de faire appel aux services d’un professionnel.

Si vous êtes en région parisienne, il existe plusieurs sociétés spécialisées dans ce type de mission. Nous vous conseillons de contacter celle qui pourra vous fournir un très bon rapport qualité-prix.

Comment se passe le nettoyage de hotte ?

Pour garder la performance de votre cuisine, le nettoyage de hotte par un professionnel est essentiel.

En fonction de la quantité de salissure à éliminer, cette opération peut s’avérer particulièrement fastidieuse. Il est préférable de la confier à un expert connu et reconnu dans le domaine, car elle nécessite du matériel et des produits spécifiques.

Pour nettoyer les hottes de votre cuisine, le spécialiste procédera en deux temps.

Premièrement, il comment par le décrassage de l’intérieur de la hotte, pour passer à la vérification et au nettoyage des divers filtres, et de s’attaquer ensuite aux dispositifs d’extraction d’air pour les débarrasser des couches de graisse, de la poussière, de la suie et des autres saletés. Parfois, il peut remplacer les filtres défectueux.

En deuxième temps, le professionnel procède au nettoyage de l’extérieur de la hotte et des différentes espaces qui l’environnent.

En fonction de l’intensité des activités dans votre cuisine, cette opération peut se renouveler plusieurs fois dans l’année.

Pourquoi nettoyer la hotte de votre cuisine ?

Il faut savoir que la hotte est une installation qui sert à évacuer les odeurs, les vapeurs et les fumées produites dans la cuisine. Elle vous permet d’éviter les dépôts de graisse sur les murs et sur les meubles de votre cuisine. Donc, elle requiert un nettoyage et un entretien régulier et fait avec soin. C’est ce qui vous permet d’allonger la durée de vie de votre hotte.

Il faut savoir que les saletés et les dépôts gras qui peuvent s’accumuler à l’intérieur de la hotte peuvent faire surchauffer son moteur et provoquer un incendie. Pour des raisons de sécurité, le nettoyage de votre hotte est indispensable.

Pour les entreprises, le nettoyage de la hotte est une opération obligatoire, et ce, selon l’article GC 18 du journal officiel du 14 août 1980 relatif à l’hygiène en entreprise.

Qu’est-ce qui peut vous apporter un expert ?

Comme vous l’avez sûrement remarqué, le nettoyage de la hotte est une opération qui nécessite un savoir-faire très particulier. Il est primordial de sous-traiter cette tâche à un professionnel.

En contactant une société spécialisée, vous bénéficierez du nettoyage de vos installations, du dégraissage des systèmes d’extraction des hottes, du nettoyage du ventilateur, de la désinfection de la structure et du polissage de toute la surface des hottes, et ce, afin de rendre votre cuisine de plus en plus performance et optimiser son fonctionnement.

Il existe une multitude de sociétés spécialisées dans le nettoyage de hotte. Par conséquent, il est important de bien choisir celle qui pourra vous fournir un travail de très bonne qualité, qui respecte les normes connues en la matière, et en vous proposant un bon prix.

Faire appel à un expert est un investissement qui vous garantit un avenir paisible, surtout, qu’en cas d’incendie, vous aurez le droit à la double peine, c’est-à-dire, vous perdez votre activité, et vous aurez le droit à un passage au tribunal. D’où l’importance de confier cette opération à un expert en la matière.