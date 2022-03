Home » Mode Mode femme : conseils pour bien choisir un sac à main tendance Mode Mode femme : conseils pour bien choisir un sac à main tendance

Être tendance avec un sac ne s’improvise pas. Le choix entre deux modèles de cet accessoire de mode présente souvent quelques hésitations. Alors, comment faire pour trouver le sac à main le plus adapté à son style et à sa morphologie ? Pour en savoir davantage, la suite de cette rubrique propose quelques idées pour dénicher son modèle préféré. Il y aura des conseils et astuces pratiques permettant de choisir le sac le plus approprié avec les tenues de sa garde-robe. Décryptage.

Choisir un sac à main pour chaque occasion

Avant d’acheter un sac, il faut penser premièrement à la manière de l’utiliser. Il faut aussi qu’il soit en adéquation avec sa tenue selon l’occasion. Par exemple, un sac porté épaule est idéal pour une balade urbaine. Ce modèle permet de transporter facilement ses effets personnels tout en restant élégante et stylée. D‘ailleurs, il s’adapte parfaitement à chaque silhouette d’une femme, qu’elle soit ronde, en H ou encore en 8.

Le choix d’un sac à main dépend également de ses envies. Est-ce qu’on préfère voyager léger ou bien on aime transporter plusieurs choses avec soi ? Pour répondre à cette question, voici les types de sacs à découvrir selon leur utilisation :

Le sac à main cabas

Très prisé par la gent féminine, ce modèle permet de partir avec un maximum d’affaires. Il est surtout recommandé aux femmes actives. Le travail, les études et les cours font partie des occasions dont on aura le plus besoin de ce type de sac.

Le sac porté épaule

Ce sac est recommandé à celles qui aiment porter un accessoire de mode de manière décontractée. Ce modèle procure un bel espace de rangement lors d’une journée shopping, pour le travail ou bien les cours. Les mamans et les working girls sont les grandes adeptes de ce genre de sac.

Le sac à dos

Très tendance pour les passionnées d’aventure, le sac à dos reste pratique pour les profs et les étudiantes. On peut l’utiliser à l’occasion d’une balade en week-end ou d’un séjour court. Aussi, il constitue un véritable allié pour une journée de travail si on se déplace dans un transport en commun ou à vélo.

Le sac porté travers

Pour celles qui aiment sentir libres de leur mouvement, elles peuvent choisir un sac porté travers. Attention ! Ce modèle permet de transporter peu d’affaires, donc il convient surtout aux sorties entre copines. C’est l’accessoire à opter pour vivre une journée avec légèreté.

Bon à savoir pour bien choisir son sac à main

Quelle que soit l’occasion, le sac fait partie des accessoires qu’il ne faut pas négliger pour optimiser son look. Non seulement il permet de retrouver une certaine élégance, mais aussi de transporter ses affaires. En guise d’exemple, le sac à main mini permet de glisser uniquement ses essentiels pour la journée. Il adopte des apparences classiques, souvent en seau ou en pochettes « smartphone ». Concernant le choix des couleurs, c’est également un point très délicat. Si on aime porter des vêtements tendance tout en restant sobre, il vaut mieux opter pour un sac aux tons neutres comme le noir. Il faut que sa couleur s’accorde parfaitement avec l’ensemble des tenues à mettre.