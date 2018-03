Home » Mode Une montre conçue pour les infirmières Mode Une montre conçue pour les infirmières

La montre infirmière est un produit destiné spécialement au personnel soignant. Grâce à sa matière en silicone lavable, elle est très plébiscitée. Elle accompagne toutes les personnes à la recherche d'un accessoire à la fois sécurisé et hygiénique. Pour des raisons évidentes, les règles au sein de l'hôpital interdisent le port des bracelets et autres objets au poignet. Pourtant dans le domaine de la santé, la ponctualité joue un rôle important. Il faut alors choisir une montre infirmière avec trotteuse.

La montre jongle avec l'hygiène et la ponctualité

Pour contourner le problème lié à l'hygiène, les montres infirmières sont idéales. Elles ne se portent pas au poignet, mais elles sont accrochées au vêtement. Elles se composent de matériaux comme le silicone. Elles peuvent être ainsi nettoyées très régulièrement afin de respecter les règles prévues dans les hôpitaux. Ces montres sont disponibles en différents coloris. Certains modèles disposent d'aiguilles et d'un cadran fluorescents pour les endroits les plus sombres. Les montres traditionnelles portées au poignet pourraient favoriser la transmission de germes d'un patient à l'autre. Cette version permet de se laver les mains très régulièrement, ce qui est important pour la santé.

Des infections sont transmises au sein de l'hôpital

Les microbes comme les virus et les bactéries causent de nombreuses infections. À l'hôpital, des mesures de prévention doivent être prises afin de limiter la transmission. Les jeunes enfants explorent leur environnement en plaçant les objets et les doigts dans leur bouche, mais à l'hôpital, les microbes peuvent être présents partout. Le personnel soignant et plus particulièrement les infirmières sont en contact très régulièrement avec les patients. Elles doivent se laver les mains après chaque visite. Cette montre classique ne peut pas être autorisée. Ce modèle en silicone est préférable et il en existe différents modèles : à clip, à chaînette, fantaisie…