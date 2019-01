Home » Mode Mode : comment bien porter un pantalon de jogging ? Mode Mode : comment bien porter un pantalon de jogging ?

Quand on parle de pantalon de jogging, on pense directement à une tenue exclusivement pour le sport. Le pantalon de jogging n’est désormais plus une tenue de maison, il est devenu un vrai allié mode. C’est la nouvelle tendance qu’on voit partout en ville. Soyez à la pointe de la mode en sachant comment bien porter ce pantalon pour faire tourner des têtes. On vous apprend comment passer outre les codes et faire du pantalon jogging, la nouvelle pièce phare de votre dressing.

Avec quel haut mixer un pantalon de jogging ?

Le plus fou avec le pantalon de jogging, c’est qu’il va avec absolument tout, un body-suit, une chemise, etc. Dans cet ebook vous trouvez des conseils pour créer des looks. Avant de mixer le pantalon jogging, il faut d’abord savoir choisir son modèle. Vous aurez le choix entre un pantalon jogging fluide avec des boutons de pression sur le côté et un pantalon jogging plutôt slim. Notons que tous les pantalons de jogging n’ont pas de boutons de pressions sur le côté.

Si vous optez pour un pantalon de jogging fluide, vous devez préférer un body dont la couleur dépendra de celle du pantalon de jogging. N’hésitez pas à choisir de la couleur, le noir est déjà très classique. Vous pouvez vous aventurer vers des couleurs comme le rouge, le jaune, ou encore le bleu. Sur cette couleur, vous pouvez porter un haut, blanc, noir ou autre.

Si par contre vous optez pour un pantalon de jogging slim, vous aurez encore plus de choix. Vous pourrez le mixer avec une chemise, un body-suit sexy, un body, ou encore un crop-top fluide.

Quelle chaussure porter avec un pantalon de jogging ?

Un pantalon de jogging dans les anciennes tendances se porterait juste avec des baskets. Les nouvelles tendances vous incitent à porter de hauts talons avec un pantalon de jogging. Vous pouvez oser chères dames, des baskets, des talons aigus, des talons compensés, vous devez tout essayer. Des personnes au look avant-gardiste l’ont essayé, et le résultat est tout à fait génial, elles se sont même fait copier.

Le pantalon jogging avec des boutons de pression peut se porter avec les boutons ouverts ou fermés. Les dames qui osent, y donnent une touche de sensualité en ouvrant les boutons de pressions jusqu’au-dessus du genou. Les personnes un peu coincées peuvent trouver cela trop osé, pourtant le rendu est sans appel, c’est d’ailleurs très sexy. Vous n’êtes cependant pas obligé de suivre cette tendance. Rien ne vous y oblige. Que vous portiez le pantalon de jogging avec des boutons de pression ouverts ou fermés vous êtes à la mode et vous la suivez parfaitement.

Plus besoin de sacrifier votre confort, vous pouvez désormais porter votre jogging partout. Il vous suffira de le combiner avec les accessoires adéquats, des hauts talons, une belle chemise, tout peut faire une différence. N’oubliez surtout pas que ce sont les accessoires les plus simples qui rehaussent un look et lui donnent de la valeur.