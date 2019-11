Home » Loisirs Messieurs : 3 idées cadeaux pour fêter vos 50 ans en beauté ! Loisirs Messieurs : 3 idées cadeaux pour fêter vos 50 ans en beauté !

Il est parfois difficile d’offrir un cadeau à une quinquagénaire qui a déjà tout. Vos proches vous aiment et veulent vous offrir un cadeau exceptionnel pour vos 50 ans. Aidez-les à trouver comment vous offrir un cadeau mémorable ! Voici trois idées originales dans des prix abordables pour passer dignement le cap des 50 ans.

Amateur de sensations fortes : repoussez vos limites

Quoi de plus régénérant qu’une bonne dose d’adrénaline ? À 50 ans, plus que jamais, les hommes ont envie de se sentir vivants et puissants. Les sports extrêmes ont cette faculté d’apporter une grande satisfaction et le sentiment d’avoir relevé un défi. Si vous n’avez jamais pratiqué le saut à l’élastique, le parachute, un vol en hélicoptère ou un baptème de l’air, c’est le moment de vous lancer. Pour prendre votre envol en sécurité, faites vous offrir votre baptême d’ULM à Paris. Vous serez le temps d’un vol, le spectateur serein de l’agitation urbaine.

Incorrigible bon vivant : faites une tournée gastronomique

Certains voyagistes proposent des séjours touristiques à thématique gastronomique, voyage, hébergement et repas compris. Le temps d’un week-end, faites vous accompagner pour une tournée conviviale des meilleurs restaurants européens. Choisissez votre thématique favorite : faites la tournée des cavistes Bordelais, rejoignez la fête de la Bière en Allemagne, visitez la Budapest gourmande, etc.

Élégant inconditionnel : offrez-vous un soin beauté

La beauté n’est plus le privilège des femmes. Pour vos 50 ans, un détour chez une esthéticienne pourrait vous faire le plus grand bien : vous vous sentirez plus beau et désirable que jamais. Manucure, rasage ou soin de la peau, les prestations beauté pour hommes se sont diversifiées, pour le plus grand plaisir de ces messieurs et de leurs compagnes. Vous pouvez également envisager un soin capillaire ou un massage bien-être : vous sortirez de votre séance détendu et souriant. Juste prêt pour attaquer une soirée romantique au restaurant ou une sortie entre amis.