Trois bonnes raisons de se mettre au Kung Fu

Le Kung Fu est le mot qui désigne l’ensemble des arts martiaux chinois. Cela signifie qu’il englobe à la fois ce que l’on appelle les arts martiaux internes et externes. Les premiers développent la méditation, la concentration et la lenteur alors que les seconds sont centrés sur la puissance musculaire, la rapidité et la précision. Vous y mettre pourrait vous apporter de nombreux avantages.

Augmenter votre capacité de concentration

Les arts martiaux comme le Kung Fu et le Tai-Chi-Chuan sont des sports de haute précision. La justesse des gestes doit être absolument recherchée pour une gestuelle milimétrée. Ce sont des sports idéaux pour augmenter sa capacité de concentration. Ce sont des activités tout à fait indiquée pour les personnes étourdies, ou celles qui se laissent envahir facilement pas le stress du quotidien. C’est d’ailleurs courant dans certains pays de trouver des cours collectifs dans les parcs à l’heure de la pause déjeuner. Beaucoup de personnent y participent pour éviter le burn out.

Gagner de la confiance en vous

Pratiquer un art martial, c’est aussi partir à la recherche d’un équilibre entre son corps et son esprit. Pouvoir pratiquer le Kung Fu avec aisance nécessite des années de pratique et vous devrez surmonter quelques épreuves difficiles. Il existe de nombreuses variantes de cette « boxe chinoise » et il faut aussi prendre le temps d’assimiler la culture de cette discipline. Vous vous apercevrez très rapidement que vous gagnerez plus de confiance en vous et deviendrez beaucoup plus combatif dans la vie.

Savoir vous défendre

Beaucoup de personnes décident de se mettre à un sport de combat dans le but d’apprendre à mieux se défendre. La recrudescence des agression pousse beaucoup d’hommes et de femmes à vouloir apprendre à se défendre pour se sentir plus rassurer. La plupart habitent des grandes villes comme Lyon et souhaitent être plus en sécurité. Le nombre de clubs de Kung Fu augmente comme le nombre de licenciés dont un tiers sont des femmes.