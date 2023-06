Matériel événementiel : l'acheter, plutôt que le louer

Depuis quelque temps, une vague de positivisme submerge une majorité de la population qui souhaite organiser ou participer à des événements sportifs, associatifs, culturels, municipaux, professionnels ou personnels. Pour se faire, s'équiper de matériel de qualité professionnel via un acte d'achat prendra tout son sens et procurera beaucoup plus d'avantages.

Organisation d'événements : acheter du matériel pour être plus rentable

Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit lorsque l'on se questionne avant de se décider à effectuer un acte d'achat de ce genre, c'est d'avoir une certaine cohérence.

En effet, lorsque l'on souhaite absolument faire des journées / des soirées événementielles d'ordre privé, professionnel, associatif, municipal ou sportif : la première réflexion de bon sens à avoir est de savoir si l'envie sera répétée.

Achat ou location : bien peser les avantages et les inconvénients

De ce fait, il faudra se projeter sur de l'achat de matériel qui procurera beaucoup plus d'avantages et bien moins d'inconvénients que la location (parfait de rares fois, épisodiques). Grâce à l'achat de matériel événementiel, pas besoin :

D'être dépendant d'une éventuelle disponibilité de matériel.

De devoir monopoliser du temps / de l'énergie pour aller chercher, récupérer et ramener le matériel.

De dépenser de l'argent dans de l'impalpable, qui n'appartiendra pas à la personne ou à l'entité.

D'avoir du matériel pas forcément adapté à ses besoins ou à ses envies.

De “tomber” de façon complètement incongrue sur du matériel en état aléatoire.

De ne pas pouvoir forcément compter à chaque instant sur du matériel (qui serait présent, via l'achat).

De ne pas pouvoir réellement rentabiliser le matériel, via le mode locatif de matériel événementiel.

Le matériel événementiel qu'il sera intéressant d'acheter pour mieux l'amortir

Le matériel de type événementiel est un matériel de grande qualité, puisque prévu pour tenir sur le très long terme. De ce fait, ce matériel sera très résistant et pourra être utilisé de très nombreuses fois sans prendre le moindre risque.

Il existe plusieurs catégories d'objets parmi un grand choix existant destiné à être utilisé pour mettre en place des animations, participer à des festivités et toute manifestation du genre.

Ainsi, il vaudra mieux s'orienter sur de l'achat pour :

Du plancher de bal, cette estrade relativement polyvalente et pratique à l'usage et dans le temps.

Des chaises empilables, les indémodables des fêtes.

Des tables escamotables, totalement indispensables lors des événements.

Des chapiteaux et autres tonnelles, esthétiques et pratiques à l'usage.

Des stands, buvettes ou comptoirs escamotables, très ergonomiques à utiliser.

En achetant du matériel qui resservira dans la durée, avec une certaine régularité : les aspects d'amortissement et de rentabilité existeront et prendront alors tout leur sens. Car grâce à des achats convenant beaucoup mieux, il sera très facilement possible d'y arriver.

Plus la fréquence sera élevée et se répètera, plus le seuil de rentabilité sera optimal et il deviendra facile d'amortir ses achats de matériel à but événementiel.

Grâce à du matériel professionnel, il n'y aura aucun doute sur le fait d'y parvenir, via une robustesse largement éprouvée au fil des années.