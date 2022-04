Home » Santé Comment maigrir des cuisses rapidement ? Santé Comment maigrir des cuisses rapidement ?

Insatisfaite de votre corps, vous ne rentrez plus dans votre jean préféré ? Comment perdre des cuisses rapidement tout en restant en forme ? Pas de panique, il n’y a pas de fatalité ! Il existe diverses méthodes pour enfin se débarrasser de la graisse en surplus sur les muscles adducteurs et les muscles internes des cuisses, mais aussi pour muscler l’intérieure de vos cuisses par la même occasion. Nos astuces et conseils pour maigrir des cuisses rapidement.

L’alimentation : la base pour maigrir des cuisses

Le régime alimentaire est la base de tout. Notre manière de manger dit qui nous sommes. L’alimentation dicte la manière dont notre corps réagit. Si notre alimentation est riche en graisse mais pauvre en exercices, il est évident que le corps va le ressentir à ses dépens. Cuisses, jambes, ventre, fesses… Tout y passe et la graisse vient gentiment et tranquillement se loger sur les tissus sans être dérangée.

Quand on souhaite plus que jamais maigrir des cuisses, un régime s’impose afin de redonner une forme satisfaisante à vos cuisses et à vos jambes en renforçant le muscle et en perdant la graisse inutile.

Mieux manger pour maigrir des cuisses

Maigrir des cuisses est le rêve de nombreuses personnes. N’oubliez pas que vouloir maigrir des cuisses est synonyme d’effort sur tout le corps. La perte de poids globale va agir et vous allez mécaniquement maigrir des cuisses.

Afin de perdre du poids et retrouver un corps, des cuisses et des jambes dans lesquels vous êtes bien, la rédaction est désolée de vous le dire : il faudra passer par le régime !

Maigrir des cuisses : nos conseils de régime

Voici pour vous des conseils et astuces simples pour maigrir des cuisses :

Bannissez les aliments trop riches en graisse, sucre et sel

Bannissez les sodas, fast-food, pizzas et tout ce qui représente la malbouffe de votre régime alimentaire quotidien…

Consommez plus de légumes et des fruits, sans véritable modération

Optez pour les viandes blanches et maigres plutôt que pour des viandes rouges et grasses

Préférez les produits laitiers allégés en acides gras

Buvez de l’eau sans modération : 1,5 litre d’eau par jour est conseillé

Si un régime complet ne vous convient pas, demandez conseil à un nutritionniste qui saura vous aiguiller sur la meilleure manière de mieux manger sans frustration, afin de maigrir des cuisses et des les affiner progressivement (et non rapidement).

Bon à savoir : un régime drastique peut créer des frustrations. Selon votre profil, évaluez votre position et votre attitude face à un régime. En effet, les frustrations peuvent s’exprimer sur le corps bien après un régime. Veillez donc à suivre un régime adapté à votre psychologie et à votre morphologie. La minceur est certes un idéal, mais veillez à respecter votre corps.

Les exercices et le sport : une pratique essentielle

La graisse présente sur les cuisses et sur les jambes n’est pas si simple que cela à déloger. Pour y arriver, des exercices cardio vont vous aider à affiner votre silhouette. Jour après jour et en suivant une séries d’exercices de manière assidue, vous verrez les résultats sur ventre, jambes et cuisses.

Quelques exemples d’exercices de sport

Il est possible de déloger les graisses et de perdre du poids grâce aux exercices de sport suivants :