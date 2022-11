Les moyens les plus populaires de négocier des devises étrangères

Vous cherchez à investir dans des devises étrangères ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Les devises étrangères sont un choix d'investissement populaire pour de nombreuses personnes en raison de leur énorme potentiel de profit. Alors que le marché des changes poursuit son essor, les parties prenantes, y compris les courtier forex et les traders, explorent des instruments fiables pour spéculer et investir favorablement sur le marché le plus vaste et le plus liquide du monde.

Bien qu'il existe une liste exhaustive d'instruments financiers sur le marché, cet article se concentre sur les options les plus populaires auprès des traders individuels.

A voir aussi : Comment bien choisir son organisme de crédit ?

Futures sur devises

Comme son nom l'indique, les contrats à terme sur devises désignent des contrats à terme dans lesquels les négociants conviennent d'échanger un montant donné de devises à un prix et à une date prédéterminés.

Les contrats à terme ont une structure standardisée et sont achetés et vendus sur une bourse centralisée. Cela explique leur réglementation de haut niveau et leur transparence, qui rendent le marché facilement accessible.

A lire aussi : Pourquoi investir sur XTB ?

Options sur les devises

L'option de change - également appelée option FX - est un instrument qui offre aux acheteurs de devises une option [et non une obligation] de négocier leurs actifs à un prix convenu à l'avance à une date donnée ou avant. Il s'agit d'un moyen courant pour les particuliers, les entreprises et les institutions financières de protéger leurs investissements contre les variations défavorables des taux de change.

Les options de change comportent des restrictions pour certaines options de négociation, et la liquidité n'est pas aussi souple que sur le marché au comptant et les contrats à terme.

ETFs en devises

Les ETF sur devises désignent un investissement groupé qui permet aux traders de s'exposer aux variations des taux de change, que ce soit dans une ou plusieurs devises. Les ETF (Exchange Traded Funds) permettent aux détaillants de s'exposer aux opérations de change par le biais d'un financement combiné, ce qui élimine les problèmes liés aux opérations individuelles.

L'ETF sur devises est un excellent outil pour spéculer sur le change, amortir les variations défavorables des devises et diversifier votre portefeuille. Alors que les actions des ETF sont négociées au public par l'intermédiaire d'une bourse, le fonds est créé et supervisé par des institutions financières qui investissent des devises dans un fonds. Le marché des ETF en devises ne fonctionne pas 24 heures sur 24 et entraîne certains coûts de transaction, comme les commissions de négociation.

Spot FX

Le marché des changes au comptant, également appelé marché de gré à gré (OTC), désigne l'achat et la vente de devises sur place. En d'autres termes, l'échange a lieu directement au point de négociation. Le marché on-the-spot enregistre le chiffre d'affaires quotidien le plus élevé parmi les autres produits et est souvent considéré comme le produit de base de la négociation en devises.

Cependant, ce marché peut ne pas passer pour un marché conventionnel puisqu'il fonctionne sans aucun point de négociation centralisé - au lieu de cela, les clients effectuent des transactions en tête-à-tête avec une contrepartie. En outre, la plupart des transactions sont conclues via des réseaux de négociation électronique ou par téléphone.

Forex de détail

Le Forex de détail est un autre marché de gré à gré qui permet aux traders individuels (détaillants) d'acheter et de vendre sur le marché des changes. Dans ce cas, les traders ont accès au marché par l'intermédiaire de "fournisseurs de services de négociation de devises" qui négocient en leur nom.

Les fournisseurs de services commerciaux trouvent les taux les plus compétitifs, appliquent une majoration et affichent le prix de vente/de détail sur la bourse. Cela ressemble à la pratique de votre magasin de détail habituel, qui achète en gros, ajoute une marge et présente un prix final (appelé prix de détail) à ses clients.

Son accessibilité, son faible capital, son haut degré d'automatisation et sa liquidité en font un excellent choix pour les nouveaux investisseurs.

Quelle option de trading Forex est la meilleure pour moi ?

Avec les différentes options, il peut être difficile de savoir ce qui est le mieux pour vous. En outre, votre meilleure option dépend de vos objectifs d'investissement, de votre capital et du temps que vous consacrez à la recherche et au suivi régulier.

Cependant, pour commencer, il est préférable de se tourner vers le Spot FX ou le Retail Forex, qui sont plus basiques, et d'explorer d'autres options au fur et à mesure que vous gagnez en expérience sur le marché.

Maintenant que vous connaissez les domaines populaires à explorer, passons en revue quelques stratégies pour vous mettre en valeur et naviguer relativement facilement sur le marché des changes.

Les meilleures stratégies Forex que tout débutant doit connaître

Day Trading

Cette stratégie forex à court terme implique que les traders conservent et vendent leurs actifs le même jour de négociation. La fenêtre de négociation dure souvent quelques minutes ou, au maximum, quelques heures. Les day traders doivent avoir une bonne connaissance de certains indices techniques pour maximiser les gains. Cette stratégie se nourrit des gains progressifs enregistrés au cours de la transaction quotidienne.

Scalping Trade

Il s'agit d'une négociation plus intense à court terme, où les acheteurs et les vendeurs maintiennent leurs positions pendant quelques minutes ou secondes seulement avant de les revendre.

Les traders utilisent cette stratégie pour accumuler de petits profits ici et là à partir des moindres fluctuations de prix qui se produisent en quelques secondes. Ces gains minuscules s'ajoutent souvent à des bénéfices massifs. Les traders utilisent généralement cette stratégie aux périodes de pointe de la journée. En outre, le scalp trading est souvent limité aux paires de devises très liquides.

Swing Trading

Contrairement aux scalpeurs à court terme et aux cambistes d'un jour, un cambiste swing maintient sa position pendant plus longtemps - pendant des jours ou des semaines. Les cambistes tirent profit du swing trade lors de tumultes économiques ou d'une décision implicite du gouvernement. Ces positions sont maintenues pendant des périodes relativement longues ; elles nécessitent donc l'utilisation de graphiques à long terme.

Négociation de positions

Si vous ne pouvez pas vous permettre de consacrer autant de temps au suivi régulier de votre position - comme le font les day traders et les scalpers - envisagez le trading de position. Idéal pour les traders à temps partiel, le trading de position peut tenir une position pendant une période remarquablement longue, parfois jusqu'à quelques mois. Le concept de négociation de positions vise à suivre des tendances de prix plus longues. Contrairement aux positions à court terme, cette catégorie d'investisseurs réalise généralement des investissements moins nombreux mais plus importants. Ainsi, même si cet investissement n'exige pas de contrôles trop réguliers, vous devrez effectuer des recherches approfondies et suivre de temps à autre le paysage financier.

Il existe plusieurs façons d'échanger des devises. Toutefois, les options ci-dessus sont parmi les plus populaires auprès des détaillants. N'hésitez pas à explorer les options, en commençant par les plus conviviales. Vous trouverez ce qui convient le mieux à votre objectif d'investissement et à votre style de vie. En un rien de temps, vous devriez pouvoir encaisser des fonds sur le marché des changes, qui représente 2,4 milliards de dollars.