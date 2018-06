Home » Voyage Avantages et Inconvénients des vacances au camping Voyage Avantages et Inconvénients des vacances au camping

Souvent victimes de stéréotypes, les vacances au camping restent un moyen unique pour passer des vacances inoubliables sans se ruiner. Les activités en plein air, la proximité qui se crée entre vacanciers favorisant la convivialité et la chaleur humaine, le bonheur de pouvoir profiter de la nature sont autant d’arguments qui font le charme des vacances en camping. Pour autant, le tableau n’est pas partout idyllique, les vacances en camping malgré les nombreux avantages qu’ils présentent, comportent aussi un certain nombre d’inconvénients.

Idéal pour les amoureux de la nature

Si vous êtes un amoureux de la nature alors n’hésitez plus optez pour un camping près de la mer en Charente-Maritime. Loin du tumulte et de la pollution des zones urbaines, le camping qui se déroule souvent en campagne est un moyen de bien profiter des merveilles de la nature et de respirer un air pur. Le cadre naturel du camping est propice à de multiples activités en plein-air qui en plus de leur aspect ludique vous permettront de vous détendre et d’oublier le stress du quotidien.

Une ambiance conviviale et chaleureuse à un tarif réduit

L’un des principaux avantages qu’il y à passer ses vacances en camping restent la convivialité. Les activités de la journée et les occupations nocturnes telles que les spectacles et les soirées favorisent les rencontres et permettent de tisser rapidement des amitiés. A coup sûr, vous ne risquez pas de vous ennuyer. L’autre avantage de vacances en camping reste les prix très compétitifs auxquels vous pourrez vous les payer. Le camping reste plus économique que les hôtels ou les maisons d’hôtes. Le type d’hébergement assez rustique ne vous coûtera pas très cher, vous pourrez choisir entre la tente ou le camping-car.

Les inconvénients du camping

La vie en camping peut être assez difficile si vous n’êtes pas habitué à vous passer du confort que vous avez chez vous à la maison le reste de l’année. Il n’est pas garanti que vous aurez une connexion internet, pas plus que vous n’aurez l’assurance de pouvoir disposer d’une machine à laver ou d’un lave-vaisselle. Si vous logez en mobil-home, les prix peuvent rapidement grimper, pensez-y. Vous serez aussi exposé aux intempéries surtout si vous logez dans un habitat rudimentaire tel que la tente. De même, si vous avez des enfants en bas-âge, il est fortement recommandé de ne pas faire le choix des vacances en camping.