L’industrie plastique se porte bien en France

Ce n’est pas parce qu’un objet est fait en matières plastiques qu’il est nécessairement de mauvaise qualité, malgré le fait que l’on dise « c’est du plastique » de façon parfois un peu dédaigneuse. Preuve en sont le nombre d’objets que l’on utilise au quotidien et qui sont le fruit de l’industrie plastique. Les téléphones mobiles et leurs coques protectrices que l’on trouve dans tous les sacs à main et poches de vestes, les claviers et autres souris d’ordinateurs que l’on trouve dans tous les bureaux, les stylos à bille dont on remplit les trousses de nos enfants à la rentrée, de même que la majeure partie des tableaux de bord de nos voitures, tout cela contient bel et bien des matières plastiques.

L’industrie française du plastique

L’industrie du plastique est un des secteurs économiques les plus dynamiques en France, preuve en sont les 32 milliards d’euros de chiffre d’affaire réalisés sur l’ensemble des entreprises de ce domaine l’an passé dans l’Hexagone. En Auvergne-Rhône-Alpes elle emploie plus de 2400 salariés et en Pays-de-la-Loire, près de 1400. C’est donc un des secteurs qui se portent bien, dans une économie que l’on a parfois tendance à considérer globalement comme subissant une crise. Or c’est aussi parce les ouvriers des industries peuvent compter sur du matériel de pointe, des presses à injecter d’occasion aux scies et souffleuses sous oublier les machines de recyclage plastique.

Nos emballages aussi sont en plastique

Parfois décriés par le grand public, il faut reconnaître que les emballages plastiques connaissent tout de même un grand succès auprès des consommateurs. Ils assurent en effet que le produit que l’on achète dans le commerce est bien protégé, et pour ce qui concerne les produits alimentaires, qu’ils ne risquent pas de s’abîmer trop vite. C’est pour cette raison que le plastique est encore majoritairement utilisé dans le secteur de l’emballage aujourd’hui, jusqu’à ce que l’on puisse peut-être un jour le remplacer par une autre matière qui serait tout aussi sûre.